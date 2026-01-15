¿Cuándo se podrá ver el gran cometa de 2026 desde México?

El año 2026 traerá consigo un fenómeno astronómico que ha generado gran expectativa entre especialistas y aficionados: el paso del cometa C/2024 E1, conocido como Wierzchos, un objeto que recorrerá el Sistema Solar interior y ofrecerá una oportunidad única para observarlo desde distintas regiones del planeta.

El paso del cometa de 2026 será uno de los eventos astronómicos más esperados del año./ Pixabay

Este cometa fue identificado en 2024 y desde entonces ha sido monitoreado por su trayectoria. Tras un periodo en el que permaneció oculto por la cercanía con el Sol, volverá a aparecer en el cielo nocturno durante los primeros meses de 2026, etapa considerada la más favorable para su observación.

Uno de los momentos más importantes ocurrirá el 20 de enero de 2026, fecha en la que el cometa alcanzará su punto más cercano al Sol, conocido como perihelio. Este acercamiento suele provocar un aumento temporal de brillo debido a la liberación de gas y polvo.

Durante enero y febrero, el cometa será visible con binoculares o telescopios pequeños./ Pixabay

¿Cuándo estará más cerca de la Tierra el cometa de 2026?

El 17 de febrero de 2026 está marcado como el día en que el cometa pasará a su distancia mínima respecto a la Tierra. Aunque seguirá a millones de kilómetros, este acercamiento permitirá que pueda ser observado con mayor claridad desde diferentes partes del mundo, incluido México.

Durante ese periodo, el cometa no representará ningún peligro para el planeta, pero sí será uno de los eventos astronómicos más destacados del año. Su brillo, según estimaciones, no será suficiente para verlo a simple vista, pero sí con binoculares o telescopios pequeños, bajo cielos oscuros.

El mayor acercamiento del cometa a la Tierra está previsto para febrero de 2026./ Pixabay

¿Cómo podrá observarse el cometa desde México?

En territorio mexicano, la mejor ventana de observación se dará entre finales de enero y febrero de 2026, principalmente después del atardecer. Se espera que el cometa se observe bajo en el horizonte, por lo que será recomendable buscar zonas alejadas de la contaminación lumínica.

El uso de aplicaciones astronómicas y mapas del cielo ayudará a localizarlo con mayor facilidad, ya que el cometa se desplazará de forma gradual noche tras noche. Para quienes disfrutan de la observación astronómica, este evento convertirá al inicio de 2026 en un periodo ideal para mirar al cielo.