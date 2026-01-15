Richard Ledezma y Brian Gutiérrez, elegibles para el Tri sin necesidad de ‘One Time Switch’

Los dos jugadores de Chivas fueron llamados a la convocatoria de México

Richard Ledezma y Brian Gutiérrez, elegibles para el Tri sin necesidad de ‘One Time Switch’
Fue llamado al Tri | MEXSPORT
Alfredo Olivarez Ramírez
15 de Enero de 2026

La reciente convocatoria de Richard Ledezma y Brian Gutiérrez a la Selección Mexicana trajo consigo una aclaración importante en el tema de elegibilidad. Ambos futbolistas pueden entender el llamado del director técnico Javier “Vasco” Aguirre sin necesidad de realizar el trámite conocido como ‘One Time Switch’ ya que nunca disputaron partidos oficiales con la Selección de Estados Unidos.

Fuentes cercanas a RÉCORD confirmaron que Ledezma y Gutiérrez podrán vestir la camiseta tricolor, debido a que ninguno de los dos futbolistas disputaron juegos de eliminatoria o Copa del Mundo con la Selección de los Estados Unidos, por lo que son elegibles para ver actividad con el equipo Tricolor.

Aunque Ledezma tuvo participación previa en procesos juveniles y del combinado mayor estadounidense en un juego amistoso, no fue registrado en encuentros oficiales avalados por la FIFA en categoría mayor (Eliminatoria o Copa del Mundo). Mismo caso que Gutiérrez, quien únicamente disputó encuentros con el equipo juvenil de los Estados Unidos, por lo que les permite representar a México de manera inmediata sin recurrir a un cambio formal de federación.

Convocó a los mexicoamericanos
Convocó a los mexicoamericanos | MEXSPORT

El caso de Richard Ledezma había generado especial atención debido a su pasado en selecciones menores de Estados Unidos; después de que este estaba indeciso si jugar para la Selección Mexicana, así lo dio a conocer el “Vasco” Javier Aguirre en febrero del año pasado.

"Hablé con Richard Ledezma. Él tendrá que tomar su decisión. Tiene la posibilidad de ser mexicano. No lo puse en la lista de 60 porque en este momento no lo tenía tan claro", reveló el estratega nacional.

Expresó su deseo de jugar con México
Expresó su deseo de jugar con México | MEXSPORT

De igual manera, antes de la reciente convocatoria, reveló su deseo por vestir la casaca tricolor: “La verdad que sí, si me toca es un sueño mío ir al Mundial, nunca he ido a uno y la verdad me gustaría representar a México. Yo creo que, si hacemos una buena liga en Chivas, puedo entrar ahí, en el Mundial. Ellos (compañeros en Chivas) me dicen que no estaría mal jugar con la Selección y la verdad yo les dije que estoy más preparado que nunca para ir y a ver cuándo me toca ir”, dijo a mural.com.

Con esta condición, ambos futbolistas quedan plenamente habilitados para integrarse al proyecto del Tricolor, facilitando su adaptación y participación en los compromisos internacionales programados ante Panamá y Bolivia. Para el cuerpo técnico nacional, esta situación representa una ventaja administrativa y deportiva, al no depender de trámites adicionales para contar con ellos.

Apunta a jugar su primer partido con el Tri
Apunta a jugar su primer partido con el Tri | MEXSPORT

La convocatoria de Ledezma y Gutiérrez refuerza la apuesta de Javier Aguirre por ampliar el universo de opciones con jugadores binacionales, al tiempo que subraya la importancia de los procesos juveniles como plataforma de desarrollo rumbo a la Selección Mayor.

TE PUEDE INTERESAR

¡Siguen su proceso! Vasco Aguirre convocó a cuatro mundialistas Sub 20 para amistosos

Selección Mexicana | 15/01/2026

¡Siguen su proceso! Vasco Aguirre convocó a cuatro mundialistas Sub 20 para amistosos
Germán Berterame reconoce que se ve dentro de la lista final de México para el Mundial 2026

Selección Mexicana | 15/01/2026

Germán Berterame reconoce que se ve dentro de la lista final de México para el Mundial 2026
Oswaldo Sánchez ve condiciones para que México trascienda en el Mundial 2026

Mundial 2026 | 12/01/2026

Oswaldo Sánchez ve condiciones para que México trascienda en el Mundial 2026
Te recomendamos
Chivas vuelve a ser la base del Tri: Aguirre presenta su lista para Panamá y Bolivia
Futbol
Selección Mexicana

LO ÚLTIMO