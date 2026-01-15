Serie A: Milan remonta al Como y rompe el invicto de Cesc Fábregas en casa

El Milan no permitió que su rival de la misma ciudad, el Inter, ampliara su ventaja en la cima de la Serie A, y remontó para imponerse el jueves 3-1 a un competitivo Inter, en un duelo en el que Adrien Rabiot consiguió que le cometieran un penalti y marcó un par de goles

Inter se había adelantado seis puntos sobre el Milan y el Napoli al imponerse el miércoles 1-0 sobre el Lecce. En tanto, Napoli se había frustrado con un empate ante Parma.

La victoria del Milan vio a los Rossoneri reducir la brecha a tres puntos. Sin embargo, el encuentro no comenzó tan bien para el equipo de Massimiliano Allegri.

El Como, que está sexto en la Serie A, tuvo un comienzo perfecto cuando cobró un córner en corto y luego levantó el balón para que Marc-Oliver Kempf cabeceara y pusiera a los anfitriones al frente a los 10 minutos.

La escuadra local dominó, pero el Milan igualó al filo del descanso cuando se le otorgó un penal después de que Kempf derribó a Rabiot. El tiro desde el punto por parte de Christopher Nkunku se coló bajo el cuerpo de Jean Butez.

El Milan dio la vuelta al partido a los 10 minutos del segundo tiempo. Rafael Leão controló un centro y recortó hacia dentro antes de levantar el balón para que Rabiot lo bajara con el pecho y lo enviara de volea al rincón inferior derecho.

Y Rabiot sentenció el resultado poco antes de la final, cuando Niclas Füllkrug cabeceó un balón de regreso al mediocampista francés, quien disparó fuerte y abajo.

Racha negativa terminada

El Bologna puso fin a una miserable racha al remontar para imponerse 3-2 al Hellas Verona, amenazado por el descenso, en un partido lleno de goles espectaculares

El Rosoblú no había ganado desde noviembre y tuvo un mal comienzo cuando regaló el balón en el área de penal del adversario. Antoine Bernède corrió casi de área a área antes de pasarle el balón a Gift Orban para que rematara a gol.

Riccardo Orsolini empató con un tiro curvado tras un inteligente tiro libre. Goles igualmente impresionantes de Jens Odgaard y del argentino Santiago Castro pusieron al Bolonia 3-1 arriba al descanso.

El mediocampista del Bolonia, Remo Marco Freuler, accidentalmente envió un centro a su propia red a los 71.

