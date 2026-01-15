Héctor Herrera revela el motivo principal de su regreso a Houston Dynamo

Héctor Herrera regresó a la Major League Soccer tras su breve pero exitoso paso por Toluca. Aunque su salida del Houston Dynamo no fue la mejor, el volante mexicano regresó al equipo texano para lo que bien, podría ser su último paso por el futbol profesional. Ahora, tras confirmarse su regreso al equipo, el mediocampista mexicano explicó las razones que lo llevaron a tomar esta decisión luego de una salida abrupta del club.

Después de su primera etapa en la MLS, Herrera regresó al futbol mexicano, donde retomó el camino que inició como profesional con los Tuzos del Pachuca, defendiendo los colores del Toluca. Con los Diablos Rojos logró levantar un bicampeonato en la Liga MX. Ahora, el futbolista decidió volver al futbol de Estados Unidos, pues aseguró que se mantiene muy unido al equipo de Houston.

Dejó al Toluca | MEXSPORT

Héctor Herrera y su regreso MLS

Tras no renovar con Toluca de cara al Clausura 2026, HH decidió aceptar nuevamente el reto de jugar en Estados Unidos, país donde ya había tenido experiencia previa. Sin embargo, en esta ocasión, el argumento deportivo no fue el único elemento que influyó en su determinación. Más allá de la búsqueda de resultados positivos o títulos, Herrera reconoció que existen motivos personales que pesaron de manera significativa en su decisión de regresar a Houston.

“El 100 por ciento el estar con mis hijos es muy importante. Mi hijo está vinculado al club, juega en la academia, es algo que me motiva, estar cerca de él, seguir su crecimiento igual de mi hija, independientemente de lo que ella haga, pero acompañado del cariño que le tengo al club, los amigos que tengo aquí, la buena relación y el recibimiento que me han dado”, señaló el futbolista mexicano para TUDN.

Regresó a la MLS | MEXSPORT

Su amor por Dynamo

Herrera también destacó que, a pesar de haber salido del club en su etapa anterior, nunca se desvinculó por completo del equipo ni dejó de seguir su desempeño en la MLS. Incluso cuando no formaba parte del plantel, se mantuvo atento a los resultados y al desarrollo del Houston Dynamo.

“Veía muchos partidos, no todos porque se cruzaba con partidos de nosotros, pero nunca los abandoné, nunca los dejé de seguir. No estaba entrenando o jugando pero siempre estaba presente con ellos”, indicó el veterano mediocampista.

Seguía queriendo al equipo | MEXSPORT

Ahora, Herrera se alista para una nueva etapa en su carrera que, quizá podría ser la última en su carrera. De acuerdo con el futbolista mexicano "al día de hoy se siente bien", pero, "el día que sienta que no esta, se irá". Según aseguró Herrera, "será honesto consigo mismo".

De esta manera, Héctor Herrera inicia una nueva etapa con Houston Dynamo de cara a la temporada 2026 de la MLS, combinando su experiencia profesional con un proyecto personal enfocado en la cercanía familiar y en el vínculo que mantiene con el club texano.