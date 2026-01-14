Arde el Bicampeón: Toluca viene de atrás y derrota 3-1 a Santos

El fin del miércoles futbolero correspondiente a la Jornada 2 del Clausura 2026 de la Liga MX trajo consigo el debut del actual campeón, los Diablos Rojos del Toluca, los cuales lograron remontar el partido en el Nemesio Diez y derrotar 3-1 al Santos Laguna.

Victoria de Toluca I IMAGO7

Primer tiempo lagunero

El juego con el siempre espectacular ambiente de la Bombonera no tardó en empezar con las emociones, pues para sorpresa de propios y extraños, Santos comenzó teniendo la pelota y buscó sorprender en un par de ocasiones a los diablos. Por su parte, el cuadro local también intentó buscar a Paulinho y probar con un par de disparos, pero sin éxito.

Tal y como buscaba el juego propositivo y valiente de Francisco Rodríguez Vílchez, el equipo de Santos logró ponerse al frente, esto gracias a un contundente disparo de Fran Villalba, con extraordinaria jugada en conjunto con Ezequiel Bullaude y Lucas Di Yorio, tras un saque de banda largo.

Tras el gol, el equipo del Turco Mohamed no logró reaccionar antes del silbatazo final y para sorpresa del respetable, el equipo que vestía verde y blanco, se llevó la ventaja en el medio tiempo.

Jornada 2 Liga MX I IMAGO7

¿Tricampeonato inevitable?

La segunda mitad respondió mejor que su predecesora; primero con un par de disparos de Jesús ‘Canelo’ Ángulo y un par más de Helinho, los cuales eran el aviso del fuego que estaba por venir.

Solo cinco minutos después del arranque, una desafortunada jugada en el área de Carlos Acevedo, se convirtió en el gol del empate para Toluca, gracias a una peinada de Helinho cerca del punto penal y que tras intentar despejar, Haret Ortega, terminó por empujar a la portería, apenas a los 50 minutos.

Marcel Ruíz en Toluca I IMAGO7

Dos minutos después del autogol, el equipo choricero profundizó por el costado derecho y mandó una diagonal al área chica, esta fue rematada por Acevedo, pero en el contrarremate, Marcel Ruíz, la mandó a guardar.

El infierno llegó a su temperatura máxima al minuto 60, cuando el central decidió marcar penal para los locales y Helinho mandó a convertir en gol, cerrando su mejor partido como escarlata y dejando buenas sensaciones para el resto del torneo.

Pese a los intentos de Santos de remediar la situación, Toluca doblegó a sus visitantes y terminó dominando el cierre del juego hasta que finalmente se concretó el 3-1 final. Tras este resultado, los Diablos suman su segunda victoria del torneo y se colocan líderes, por su parte, Santos cerró su segundo descalabro consecutivo.