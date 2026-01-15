La Selección Mexicana cayó eliminada en las semifinales de la Kings World Cup Nations ante Brasil

No pudo ser para México. La selección tricolor volvió a quedarse en semifinales de la Kings World Cup Nations, al caer 8-3 ante Brasil en un partido condicionado por la expulsión Alexis Silva durante gran parte del segundo tiempo. Con este resultado, el conjunto carioca avanzó a la Gran Final, donde se medirá ante Chile este sábado en el Allianz Parque de São Paulo.

Brasil golpeó de inmediato y abrió el marcador a los pocos segundos de iniciado el encuentro. Tras concluir el escalado, la Canarinha activó su penal presidente, mismo que Moisés Dabah logró atajar para mantener con vida a la escuadra azteca.

Sin embargo, antes de llegar al gol doble, Brasil volvió a hacerse presente en el marcador para ampliar la ventaja. Segundos después, activaron su carta secreta (penal inverso), que Diego Martínez falló, acción que derivó en el tercer gol brasileño y con el que se fueron al descanso con una ventaja de 3-0.

Durante los minutos del dado, Genaro Castillo descontó para México, aunque la reacción brasileña fue inmediata y devolvió la diferencia de tres goles. Más tarde, el propio Castillo volvió a acercar al Tricolor tras provocar una falta dentro del área y convertir el penal, pero Brasil respondió nuevamente y cerró el dado manteniendo la ventaja.

El panorama se complicó aún más para México con la expulsión de 'Chino' Silva, tras una fuerte falta al tobillo sobre Dedo. La inferioridad numérica fue aprovechada por Brasil, que no tardó en marcar el sexto gol para ampliar la diferencia.

México activó su penal presidente, mismo que Escorpión Dorado convirtió para recortar distancias. No obstante, en los minutos de Matchball, Lipão anotó el octavo tanto, sentenciando el encuentro con un 3-8 definitivo.

Brasil buscará ahora defender el título frente a su afición, mientras que México suma otra dolorosa eliminación en la antesala de la final.