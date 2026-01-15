Cristiano Ronaldo estrena la vivienda más grande de Portugal en Cascais

Una residencia ubicada en la localidad costera de Cascais, a 25 kilómetros de Lisboa y a tres de Estoril. La propiedad pertenece a Cristiano Ronaldo y tiene un valor estimado de 25 millones de euros, además de una extensión superior a los cinco mil metros cuadrados de construcción y que según su cuñada, Ivana Rodríguez es todo un lujo.

Cuñada de cristiano Ronaldo | IG:@ivana.rodriguez

La mansión se levanta sobre una parcela de aproximadamente doce mil metros cuadrados, espacio en el que se integraron distintas áreas diseñadas conforme al proyecto del futbolista y Georgina Rodríguez. Entre las instalaciones se encuentran una piscina exterior, una piscina interior, un cine privado, un gimnasio exclusivo y un garaje con capacidad para 20 vehículos.

Las obras de esta residencia iniciaron en 2020 y actualmente ya se encuentra en condiciones de ser habitada. De acuerdo con Ivana Rodríguez, cuñada de Cristiano Ronaldo, en la edificación se emplearon materiales como mármol italiano y griferías de oro macizo, además de un mural de la firma Louis Vuitton diseñado de manera exclusiva para la pareja.

En declaraciones a Europa Press, Ivana señaló que las dimensiones de la propiedad son tan amplias que será necesario el uso de vehículos especiales para desplazarse dentro de la misma. También explicó que, pese a su tamaño, el inmueble deberá adaptarse al volumen de pertenencias que actualmente tienen y que seguirán acumulando Cristiano y Georgina.

Cristiano Ronaldo en Arabia | AP

¿Quién es Ivana, la cuñada de Cristiano Ronaldo?

Ivana Rodríguez es una influencer conocida principalmente entre el público juvenil de Portugal. Ella misma se describe como una persona divertida y meticulosa, y ha ganado presencia en redes sociales por compartir aspectos de su vida personal y profesional.

En el ámbito familiar, Ivana ha mencionado que observa con interés la mentalidad disciplinada de Cristiano Ronaldo, así como la forma en la que establece reglas propias para desarrollarse como profesional. De acuerdo con sus declaraciones, mantiene una relación cercana con el futbolista y expresa admiración por su constancia.

Esposa y cuñada de CR7 | @ivana.rodriguez

¿Cómo es Cristiano Ronaldo en lo privado?

Según Ivana, la relación de su hermana Georgina con Cristiano fue un hecho que le tomó tiempo asimilar. Con el paso de los años, describe a su cuñado como una persona distinta en su entorno íntimo, separando la figura pública del futbolista del rol que desempeña como esposo, padre e integrante de su familia cercana.

Georgina y Cristiano | AP

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.