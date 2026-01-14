Sky Sports realiza recorte masivo de personal y pronto dejará de existir en México

Vientos cambio soplan en las transmisiones televisivas de los deportes en México. Y mientras algunas señales como Fox One sigue creciendo su oferta de equipo, al tiempo que suma a nuevo talento, hay otras marcas que pronto se despedirán y ya no saldrán más al aire.

Se trata de Sky Sports, que dejará de existir a finales de este mes, según información de Carlos Ponce de León. Con ello, se pondrá fin al proceso de reestructuración que comenzó en 2024, cuando Televisa adquirió Sky en su totalidad.

Televisa está por concretar la fusión total de iZZi y Sky | IMAGO 7

¿Qué pasó con Sky Sports?

Hasta hace dos años, AT&T tenía 41 por ciento de participación en Sky, pero a mediados de 2024 la perdió con la compra que realizó Televisa. Esta operación tenía como objetivo "fusionar la señal satelital con iZZi, su compañía de televisión de cable".

En 2025, la unión de ambas estaba casi lista, pero -según Ponce de León- fue necesario reducir costos drásticamente. Por ello, el 2026 tuvo inicio complicado para muchos de los trabajadores de Sky Sports, a quienes este martes 13 se les informó que no continuarán más en el proyecto.

"Después de que hubo falta de pagos a varios de sus elementos, cerca de cuatro meses sin recibir salario cuando iZZi adquirió a Sky, ayer ya les avisaron que se acabó la chamba y cortaron a más de 70 personas de Sky Sports", explicó Carlos Ponce de León.

Sky Sports tenía los derechos exclusivos de LaLiga | AP

LaLiga y otras competencias pasarán a iZZi

De igual forma, enfatizó que la marca de Sky Sports dejará de existir oficialmente a finales de mes y los derechos que tenía pasarán a iZZi, producidas por AyM Sports. LaLiga de España era uno de los principales productos que ofrecía Sky Sports, que también transmitía Copa del Rey y Bundesliga.

Con este movimiento, la oferta de transmisiones de iZZi se ampliará considerablemente. Desde octubre del año pasado, se anunció que Televisa había comprado los derechos de la Fórmula 1 en México, para transmitirla a través de las señales de iZZi y Sky Sports, por lo que ahora, a la categoría reina del automovilismo se le sumarán varias ligas europeas.