Faitelson frena ánimo tras buen inicio de las Chivas y ‘arremete’ contra Liga MX

Las Chivas Rayadas del Guadalajara dieron un golpe de autoridad en el inicio del Clausura 2026 tras imponerse en casa a los Tuzos del Pachuca gracias los goles de Armando “Hormiga” González y Daniel Aguirre para obtener sus primeros tres puntos.

Liga MX l IMAGO7

Sin embargo, tras el destacado partido David Faitelson lanzó un mensaje a través de sus redes sociales para apagar todas las ilusiones de la afición rojiblanco debido a la complejidad que tendrá la liguilla en este torneo debido a la Selección Mexicana y el Mundial 2026.

“Chivas luce muy bien en la fecha-1, pero, ilusionarse demasiado en un torneo donde en una liguilla le podrían quitar hasta 4 futbolistas claves y donde el rival podrá jugar con 9 extranjeros en la cancha, me parece una falacia…”, resaltó el periodista en su cuenta de X.

Clausura 2026 l IMAGO7

Clubes se quedarán sin jugadores

La Selección Mexicana será prioridad, la Federación Mexicana de Futbol y la Liga MX han modificado el calendario y han avisado a los clubes que la Liguilla se jugará sin jugadores que sean considerados para jugar con el Tricolor.

Una modificación importante: los clubes podrán utilizar hasta nueve jugadores no formados en México durante la fase final. Así lo confirmó Francisco Iturbide, Director de Operación y Competencias de la Liga MX, quien explicó que esta medida responde a la calendarización especial del semestre y a las obligaciones con la Selección Nacional.

Esta medida se suma a otros ajustes realizados por la Liga debido a la carga de partidos del semestre, influido por la Champions Cup de Concacaf y por el calendario internacional. Sin embargo, Iturbide insistió en que la prioridad es respetar el acuerdo con la Selección y garantizar que los futbolistas lleguen con las condiciones físicas necesarias.

Tala Rangel l IMAGO7

¿Habrá refuerzos para equipos en la Liguilla?

De acuerdo a información de Claro Sports, la idea es que los jugadores mexicanos de equipos que no califiquen a la Liguilla del siguiente torneo, puedan reforzar a los clubes que sí se metan en la fase definitiva del torneo mexicano, aunque esa decisión no está en manos de la Liga MX.

La propuesta de la Liga MX ya está en la mesa de la FIFA, quien tendrá que decidir si da el visto bueno para que esta norma entre en vigor única y exclusivamente para el torneo Clausura 2026 y en su Fase Final para los ocho mejores.