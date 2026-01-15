¡Siguen su proceso! Vasco Aguirre convocó a cuatro mundialistas Sub 20 para amistosos

El proceso formativo de la Selección Mexicana empieza a reflejarse en el primer equipo. En la más reciente convocatoria de Javier Aguirre para los encuentros ante Panamá y Bolivia, cuatro futbolistas que fueron base de la Sub-20 durante el último año recibieron su llamado a la Selección Mayor: Everardo López, Iker Fimbres, Obed Vargas y Gilberto Mora.

Los cuatro jugadores fueron pilares del combinado juvenil que sostuvo el proceso internacional en 2025, destacando por su constancia y capacidad para competir en escenarios de alta exigencia, incluido el Mundial Sub-20 de Chile. Su rendimiento y evolución individual terminaron por convencer al cuerpo técnico nacional, aunado al trabajo realizado con sus respectivos equipos.

Gilberto Mora en el Mundial Sub 20 | MEXSPORT

Everardo López (Toluca) disputó alrededor de 17 partidos en su último torneo entre Liga MX, superando los 1,052 minutos sin registrar goles; Iker Fimbres (Monterrey) sumó 11 apariciones registrando 437 minutos.

Por su parte Obed Vargas (Seattle Sounders) participó en aproximadamente 29 partidos de la temporada MLS, donde marcó 5 goles y se consolidó como pieza habitual en el mediocampo; mientras que Gil Mora (Tijuana) tuvo actividad en 14 partidos de Liga MX y anotó 5 goles.

Everardo López en el Mundial Sub-20 | MEXSPORT

La base del representativo menor mexicano destacó por su regularidad, madurez competitiva y crecimiento individual. Ese desempeño no pasó desapercibido para el cuerpo técnico nacional, que ahora les abre la puerta al siguiente escalón en su desarrollo.

Cada uno de ellos fue protagonista en su respectiva posición dentro de la Sub-20, aportando equilibrio, intensidad y personalidad en escenarios de alta exigencia. Su evolución no solo se reflejó en resultados colectivos, sino también en la confianza adquirida para competir a nivel internacional.

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD