Germán Berterame reconoce que se ve dentro de la lista final de México para el Mundial 2026

A pocos meses del inicio del Mundial 2026, Germán Berterame, delantero de Rayados, es consciente que atraviesa un buen momento y reconoció que se ve dentro de la convocatoria final de la Selección Mexicana.

Luego de un arranque prometedor con Monterrey en el Clausura 2026, el atacante expresó que trabaja día a día para mantenerse en el radar de Javier Aguirre. Además, habló sobre las críticas que recibe por ser naturalizado y dijo sentirse muy valorado y amado en nuestro país.

Berterame festeja con Julián Quiñones en un partido de México | IMAGO7

“Todos los jugadores se van a ver en esa lista. Después obviamente son decisiones de los cuerpos técnicos y obviamente todos trabajan para poder estar dentro de esa lista. Así que me incluyo en eso de que estoy trabajando para poder estar ahí.”

“Yo me siento muy incluido, por algo me nacionalicé, porque me siento muy valorado y muy amado por este país. Entonces trato de dar lo mejor cuando me toca estar.”

“A mí lo que me importa son la gente que sí le gusta. Como te digo, no le doy caso a las cosas negativas. Siempre trato de agarrar las cosas positivas, mientras tanto a la gente de selección le gusta. Y le gusta cómo juego, por algo me están llevando. Entonces, yo me quedo con eso. Y lo que se hable después de lo demás, o tanto en mi caso, a mí las cosas negativas la verdad me entran por un oído, me salen por el otro. Entonces, me quedo con lo positivo nada más.”

Berterame inició con pie derecho el Clausura 2026 | IMAGO7

Contento con inicio de torneo

En cuanto a su presente con Rayados, Berterame dijo sentirse tranquilo luego de las primeras dos fechas y enfocado en seguir haciendo bien su trabajo dentro de la cancha.

“Estamos trabajando todos los días para que dentro de la cancha se note mucho lo que estamos trabajando. El otro día creo que se vio reflejado, el primer partido creo que dentro de todo también se vio reflejado. El resultado no fue el que queríamos, pero sí se fue reflejado y creo que hay que seguir por esa línea.

"Y en lo personal sí, obviamente me siento muy contento. Estoy trabajando muchísimo para mantener todo lo que estoy haciendo. Y obviamente recién arranca, no te puedo decir si estoy en mi momento porque recién arranca esto, pero sí estoy totalmente enfocado en lo que quiero.”