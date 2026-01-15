Real Madrid sufre la derrota con más diferencia de valores ante Albacete

La sorprendente victoria lograda por el Albacete ante el Real Madrid en la Copa del Rey es histórica. No solo fue la primera vez que los manchegos ganaban a los madridistas en partido oficial. Se trata del triunfo con mayor diferencia de valor de mercado entre ambas plantillas en la historia del deporte rey.

¿Cuál es la diferencia de valores entre Real Madrid y Albacete?

La cotización de ambas escuadras está separada por 1,348.55 millones de euros en la actualidad. El plantel blanco es 93 veces más valioso que el de su humilde rival copero. Esta cifra rompe cualquier registro previo de competitividad económica dentro de un terreno de juego profesional, de acuerdo con cifras de Transfermrkt.

Los merengues son el equipo más cotizado del planeta con un valor de 1,363 millones de euros. Por su parte, el Albacete cuenta con la decimoctava plantilla más valiosa de la Segunda División española.

Mientras que los madridistas tienen a Kylian Mbappé como uno de los MVP mundiales, el panorama local es distinto. El futbolista más cotizado del cuadro manchego es Riki Rodríguez tras la marcha de Jon Morcillo del equipo. El valor del astro francés por sí solo supera con creces a toda la plantilla local.

Festejos | AP

La desigualdad entre ambos equipos es notoria hasta el punto que el triunfo local es el más importante. La diferencia entre los dos rivales, supera cualquier registro en competiciones a nivel mundial previamente documentado. El estadio Carlos Belmonte fue testigo de un milagro que desafía toda lógica financiera.

Otras victorias financieramente inesperadas

Este encuentro supera a otro duelo en el que el Real Madrid salió derrotado anteriormente en liga. Hasta el duelo de los Merengues el Espanyol presumía de haber vencido el partido con mayor diferencia de tasaciones entre plantillas. Aquella victoria en el feudo catalán tuvo una desigualdad entre clubes de 1,164.45 millones de euros.

Siete de las diez victorias con mayor disparidad de valor de mercado involucran a clubes españoles hoy. Además de estos duelos, el Real Madrid sucumbió ante el Mallorca en la temporada 2019/20. El FC Barcelona también aparece en este listado tras sufrir derrotas inesperadas ante el Granada y el Levante.

Finalmente, la reciente eliminación del Paris Saint-Germain de Luis Enrique en la Copa de Francia se coló al top 10. El Paris FC venció a los millonarios con una diferencia de valor superior a los 1,000 millones de euros.