Tomb Raider: fecha, protagonista, elenco y lo que sabemos de la serie de Prime Video

El legendario personaje de los videojuegos 'Lara Croft' está listo para una nueva aventura en pantalla. Prime Video lanzó este viernes un primer vistazo de su próxima serie Tomb Raider, con Sophie Turner como la protagonista, confirmando que la producción ya está en marcha y que el universo de la arqueóloga y aventurera será explorado como nunca antes.

Originalmente aprobada en mayo de 2024, la adaptación de la franquicia —base de uno de los videojuegos más influyentes de los últimos 30 años— ha generado enorme expectativa entre fans y críticos por igual. Turner, conocida por su versatilidad en proyectos de alto impacto, fue vinculada al papel desde noviembre de ese mismo año.

Así lucirá 'Lara Croft' en la serie de Amazon Prime / IG: @sophiet

Un elenco estelar para una leyenda

La serie no solo destaca por su protagonista, sino también por su gran elenco, que incluye figuras como Sigourney Weaver, Jason Isaacs, Jack Bannon, Sasha Luss y Celia Imrie, entre otros nombres que prometen darle peso y dinamismo a la narrativa.

La visión creativa está a cargo de Phoebe Waller-Bridge, quien funge como creadora, guionista y productora ejecutiva. A su lado, Chad Hodge es productor ejecutivo y co-showrunner, mientras que Jonathan van Tulleken dirige y produce. Con este equipo, la producción busca combinar acción, inteligencia, profundidad de personaje y una narrativa fresca para los fanáticos de Croft.

Shopie Turner será la protagonistas de esta producción llena de acción / IG: @sophiet

De los videojuegos a la pantalla chica

Desde su primera aparición en 1996, Tomb Raider ha sido un fenómeno cultural, marcando generaciones y consolidando a Lara Croft como uno de los íconos femeninos más reconocibles de la industria del entretenimiento digital. La saga más reciente, Shadow of the Tomb Raider, se publicó en 2018, mientras que nuevos títulos como Tomb Raider: Legacy of Atlantis y Tomb Raider: Catalyst están programados para 2026 y 2027, respectivamente.

El elenco de Tom Raider traerá buenos nombres para darle peso / Especial

La serie es una producción conjunta de Story Kitchen, Crystal Dynamics y Amazon MGM Studios, con participación ejecutiva de múltiples compañías y talentos que buscan expandir aún más el universo de la heroína eterna.

Con más historias de Tomb Raider en desarrollo, la colaboración entre Crystal Dynamics y Amazon MGM Studios —fruto de un acuerdo de primer vistazo con Story Kitchen— podría convertir la franquicia en una franquicia audiovisual continua con múltiples entregas en cine y televisión. Y se espera que salga en pantallas para 2027.

Tomb Raider es uno de los videojuegos más clásicos de los 2000 / Especial