Anuel AA genera preocupación por su apariencia física: ¿está enfermo?

Una nueva fotografía del artista puertorriqueño Emmanuel Gazmey Santiago, conocido como Anuel AA, ha sido ampliamente compartida en redes sociales y ha encendido la alarma entre sus fanáticos debido a su notable pérdida de peso y apariencia demacrada, muy distinta a la que mostraba en apariciones anteriores.

En las publicaciones, usuarios de plataformas como Instagram, X (antes Twitter) y TikTok han señalado que su rostro luce más delgado y cansado, lo que ha desatado comentarios como “se ve irreconocible” o “algo no anda bien”.

Usuarios aseguran que Anuel AA luce "irreconocible". / @anuel

Reacciones de seguidores: ¿a qué se debe el cambio físico?

La discusión entre los internautas se ha centrado en varios puntos:

Usuarios afirman que la delgadez y las ojeras del cantante son evidentes comparadas con fotos pasadas.

Algunos sugieren que el estrés de su carrera y una agenda agotadora podrían estar afectando su apariencia.

Otros mencionan posibles rumores sin evidencia oficial, como complicaciones de salud o cuestiones relacionadas con medicamentos fuertes, aunque ninguna fuente médica o declaración oficial lo respalda hasta ahora.

Surgieron diversas teorías sobre el cantante puertorriqueño. / @anuel

Hasta el momento, Anuel AA no ha emitido un comunicado oficial para aclarar las razones detrás de su pérdida de peso o su estado actual.

La foto que preocupó a sus fans. / RS

¿Hay antecedentes de problemas de salud?

Aunque los comentarios de hoy se basan en imágenes recientes, no es la primera vez que la salud del artista genera atención pública. En 2023, el propio Anuel reveló que fue intervenido quirúrgicamente de emergencia, describiendo la situación como una “cuestión de vida o muerte”, lo cual obligó a posponer algunos lanzamientos y shows de ese periodo.

No obstante, no hay confirmación oficial de que la actual apariencia esté vinculada a ese episodio pasado o a cualquier diagnóstico médico reciente.

Carrera activa a pesar de las especulaciones

A pesar de las especulaciones sobre su estado físico, la carrera de Anuel AA sigue en marcha. En años recientes, ha llevado su música a escenarios internacionales y ha mantenido presencia en festivales, giras y proyectos musicales, lo que demuestra que sigue activo profesionalmente.