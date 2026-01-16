Charlene Guignard y Marco Fabbri, pareja sentimental y de danza sobre hielo buscan primera medalla en casa

¿En qué se mide una relación? ¿Semanas, meses, años, hijos, pleitos? En el caso de Charlene Guignard y Marco Fabbri se mide en medallas y ciclos olímpicos. La patinadora y el patinador de Italia serán de las figuras a seguir en los próximos Juegos Olímpicos de Invierno 2026, no solo por su trayectoria en el deporte, sino por su historia de amor, ya que son pareja de vida y dupla de competencia en el hilo.

Fue en 2009, luego del Campeonato del Mundo junior, que ambos se contactaron vía internet. Sus respectivas parejas de competencia habían dejado el patinaje artístico para dedicarse a los estudios, pero tanto Charlene como Marco no estaban listos para retirarse y por medio del sitio "icepartnersearch" fue que se contactaron. A partir de ahí, el resto avanzó con naturalidad, con sus obstáculos ocasionales, a cada paso con más firmeza.

Aunque ella es originaria de Francia, tomaron la decisión de representar a Italia y este año, en Milan-Cortina 2026, buscarán su primera medalla olímpica. Sin embargo, no fue una decisión sencilla de tomar. Ella con 36 años y él con 37 tienen la experiencia necesaria para saber lo que quieren y fue apenas al final de la Temporada 2023-24 que decidieron si continuarían o no. "No queríamos simplemente llegar a Milan-Cortina solo para estar allí".

"Ya hemos participado en tres Juegos Olímpicos diferentes. Sé que los próximos Juegos Olímpicos serán en Italia y, por lo tanto, en nuestro país, pero estar allí solo porque es una competición, son unos Juegos Olímpicos en Italia, no era muy importante para nosotros. En los próximos Juegos Olímpicos, realmente queremos luchar por una medalla", dijo en entrevista con el sitio oficial de los Juegos Olímpicos, Fabri, originario de Cortina d'Ampezzo, una de las ciudades sede.

De igual forma, externó su confianza en el trabajo realizado y consideró que este año tienen los argumentos necesarios para buscar un lugar en el podio. "Durante los últimos Juegos Olímpicos en Pekín dimos otro paso en nuestro proceso de maduración , así que creo que seremos aún más maduros en los próximos Juegos Olímpicos y tendremos la mentalidad necesaria para luchar realmente por una medalla en esa ocasión"

¿Cómo equilibrar la vida en pareja y la profesión?

Mientras para alguien compartirlo todo con su pareja pudiera parecer cansado, para Fabbri coincidir fuera y dentro del deporte es lo que les permite fluir con naturalidad en ambos aspectos. "Como somos pareja, es una forma de compartirlo todo, todas las emociones. Seguiría siendo muy bonito, por supuesto, lograr lo que logramos por separado".

"Pero como logramos lo que logramos juntos, es aún mejor porque compartes sentimientos y emociones muy fuertes con la persona que amas , con la persona con la que has decidido compartir tu vida. Es especial, sin duda", reiteró el patinador italiano, quien compartió que, a pesar de lo lindo que es compartir tantos éxitos y experiencias juntos en las pistas, en su hogar no tienen exhibido nada de eso y que todo lo que tenga que ver con patinaje queda fuera de la puerta.

"Guardamos las medallas en una caja especial. Pero no, no hay nada sobre patinaje artístico en nuestro apartamento. No tenemos fotos. No queremos ver todo sobre nuestra carrera en nuestro apartamento porque creo que también es importante separar el patinaje artístico de la vida privada. Y este es probablemente el secreto por el que seguimos aquí, seguimos luchando y seguimos juntos", añadió.

¿Cuántas medallas ha ganado la pareja?

Fabbri reiteró que, a pesar de lo importante que ha sido la conexión en su trabajo como patinadores, también es especial tener gustos diferentes, pues cuando entrenan le ponen seriedad a su trabajo. "Al salir del hielo, comienza otra vida. Así que intentamos disfrutar de la vida, de cada momento. Incluso el simple hecho de comer juntos, cocinar algo juntos o ir al cine juntos. Es completamente diferente, por supuesto. Podemos decir que tenemos una relación bilateral".

Con esta peculiar historia, la dupla italiana llegará a los Juegos Olímpicos de Invierno Milan-Cortina 2026 con dos medallas den Campeonatos Mundiales, cinco de Campeonatos Europeos y más de diez en Grand Prix. Su mejor resultado en unos olímpicos precisamente fue en Pekín 2022, cuando quedaron en el quinto lugar, mismo que tratarán de mejorar este año.

Plata | Campeonato Mundial Saitana 2023 (Japón)

Bronce | Campeonato Mundial Montral 2024 (Canadá)

Bronce | Campeonato Europeo Minsk 2019 (Bielorrusia)

Bronce | Campeonato Europeo Tallin 2022 (Estonia)

Oro | Campeonato Europeo Espoo 2023 (Finlandia)

Oro | Campeonato Europeo Kaunas 2024 (Lituania)

Oro | Campeonato Europeo Tallin 2025 (Estonia)