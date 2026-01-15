Adultos mayores podrán viajar a mitad de precio en estos transportes este 2026

Adultos mayores con credencial INAPAM podrán acceder a descuentos importantes en distintos transportes este 2026

Adultos mayores con credencial INAPAM podrán pagar la mitad en varias rutas de transporte durante 2026. | Especial
Laura Reyes Medrano
15 de Enero de 2026

Para este año, las personas adultas mayores que cuentan con la credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) podrán obtener descuentos de hasta el 50 % en el costo de su pasaje en varias rutas terrestres y servicios de transporte.

Este beneficio forma parte de los muchos que otorga el programa para facilitar la movilidad y calidad de vida de quienes tienen 60 años o más y presentan su credencial vigente.

El programa busca facilitar la movilidad y mejorar la calidad de vida de las personas adultas mayores. / iStock
Transportes con 50 % de descuento para adultos mayores

A continuación, los servicios donde las personas adultas mayores podrán viajar pagando la mitad del precio al presentar su credencial INAPAM:

Principales rutas y servicios

  1. Autobuses ADO – Descuento del 50 % en todas sus rutas, con credencial INAPAM tanto en taquilla como al comprar en línea.

  2. Primera Plus – Reducción del 50 % aplicable con la presentación de la credencial.

  3. Autobuses Futura – También ofrecen mitad del pasaje con INAPAM.

  4. Transportes ASA – Incluye servicios de transporte relacionados con aeropuertos con descuento.

  5. Transporte Ejidal (Chiapas) – En Guadalupe Victoria, adultos mayores pagan la mitad en este servicio ejidal.

  6. Combi ruta Escobitas (Guerrero) – En Cutzamala de Pinzón, el pasaje en combi tiene 50 % de descuento.

  7. Rápidos Morelenses (Morelos) – En Cuautla, los autobuses ofrecen el descuento del 50 % para mayores de 60 años.

  8. R‑6 Urbano (Huejotzingo, Puebla) – Esta ruta urbana reduce el precio a la mitad para personas con credencial.

El descuento del 50 % aplica en autobuses ADO, Primera Plus, Futura y más. / iStock
¿Cómo aplicar el descuento con tu credencial INAPAM?

Para hacer válido el descuento en el transporte:

  • Preséntala al comprar tu boleto, ya sea en taquilla o al abordar.

  • Asegúrate de que la credencial esté en buen estado, sin rasgaduras ni datos borrados.

Este beneficio es parte del directorio de descuentos de INAPAM y puede variar según la empresa o sistema de transporte; siempre verifica con la empresa antes de tu viaje.

Presentar la credencial INAPAM al abordar es indispensable para recibir el beneficio. / iStock
Beneficio más allá del ahorro en transporte

La credencial INAPAM no solo ofrece descuentos en transporte terrestre, sino también en otras formas de movilidad, servicios y productos, desde transporte público urbano gratuito en algunas ciudades hasta rebajas en boletos aéreos y otros servicios vinculados a viajes.

Este apoyo forma parte de una política más amplia para facilitar la vida diaria y la participación activa de las personas mayores en la sociedad.

La credencial INAPAM ofrece beneficios más allá del transporte, incluyendo servicios y productos con descuento. / iStock
