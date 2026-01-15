Las estrellas de la NHL regresan a los JJ.OO. de Invierno, tras dos ciclos de ausencia

Pese a que el hockey es uno de los deportes predilectos desde 1920, la National Hockey League (NHL) regresará a los Juegos Olímpicos de Invierno después de dos ciclos de ausencia. El organismo mostró su entusiasmo con volver a mostrar a los mejores atletas del mundo en la justa olímpica.

La primera ocasión que los hockistas de la NHL estuvieron en los Juegos Olímpicos de invierno fue en la edición de 1998 de Nagano; para después tener cuatro participaciones consecutivas. La razón de su salida durante las últimas grandes justas fue por problemas entre la liga y con el Comité Olímpico Internacional (COI) y la Federación Internacional de Hockey sobre Hielo (IIHF).

NHL | AP

El gran regreso de la NHL

La liga anunció que sus jugadores regresarán a la justa olímpica hace un par de años, después de llegar a distintos acuerdos. Después del All Star Game de la NHL en 2024, Gary Bettman, comisionado de la liga, anunció el regreso con un efusivo mensaje para los aficionados y los propios jugadores.

"La composición internacional de las plantillas de la NHL no tiene paralelo y los jugadores se enorgullecen de representar a sus países. Nos complace que hoy, después de intensos esfuerzos de colaboración con la Asociación de Jugadores de la y la Federación Internacional de Hockey sobre Hielo, podamos anunciar formalmente que nuestros atletas participarán en los torneos olímpicos de hockey de 2026 y 2030", comentó Bettman.

NHL | AP

¿Cómo será el formato en los JJ. OO. de Invierno y los participantes?

Después de la larga ausencia, la NHL volverá al hockey sobre hielo, aunque con un formato diferente al acostumbrado en la liga. El torneo contará con la participación de los 12 equipos, que disputarán tres partidos en la fase preliminar dentro de sus respectivos grupos. Posteriormente, todos avanzarán a una ronda de eliminación directa, la cual culminará con el partido por la medalla de oro el 22 de febrero.

NHL | AP

Alemania

Delanteros (14)

Leon Draisaitl, Edmonton Oilers

Alexander Ehl, Adler Mannheim

Dominik Kahun, Lausanne

Marc Michaelis, Adler Mannheim

JJ Peterka, Utah Mammoth

Lukas Reichel, Vancouver Canucks

Tobias Rieder, Red Bull Múnich

Josh Samanski, Bakersfield

Justin Schütz, Red Bull Múnich

Wojciech Stachowiak, Syracuse

Tim Stützle, Ottawa Senators

Nico Sturm, Minnesota Wild

Frederik Tiffels, Eisbären Berlin

Parker Tuomie, Kölner Haie

Defensas (8)

Leon Gawanke, Adler Mannheim

Korbinian Geibel, Eisbären Berlin

Lukas Kälble, Adler Mannheim

Jonas Müller, Eisbären Berlin

Moritz Müller, Kölner Haie

Moritz Seider, Detroit Red Wings

Fabio Wagner, Ingolstadt

Kai Wissmann, Eisbären Berlin

Porteros (3)

Maximilian Franzreb, Adler Mannheim

Philipp Grubauer, Seattle Kraken

Mathias Niederberger, Red Bull Múnich

Canadá

Delanteros (14)

Macklin Celebrini, San Jose Sharks

Anthony Cirelli, Tampa Bay Lightning

Sidney Crosby, Pittsburgh Penguins

Brandon Hagel, Tampa Bay Lightning

Bo Horvat, New York Islanders

Nathan MacKinnon, Colorado Avalanche

Brad Marchand, Florida Panthers

Mitch Marner, Vegas Golden Knights

Connor McDavid, Edmonton Oilers

Brayden Point, Tampa Bay Lightning

Sam Reinhart, Florida Panthers

Mark Stone, Vegas Golden Knights

Nick Suzuki, Montreal Canadiens

Tom Wilson, Washington Capitals

Defensas (8)

Drew Doughty, Los Angeles Kings

Thomas Harley, Dallas Stars

Cale Makar, Colorado Avalanche

Josh Morrissey, Winnipeg Jets

Colton Parayko, St. Louis Blues

Travis Sanheim, Philadelphia Flyers

Shea Theodore, Vegas Golden Knights

Devon Toews, Colorado Avalanche

Porteros (3)

Jordan Binnington, St. Louis Blues

Darcy Kuemper, Los Angeles Kings

Logan Thompson, Washington Capitals

Chequia

Delanteros (14)

Roman Cervenka, Dynamo Pardubice

Radek Faksa, Dallas Stars

Jakub Flek, Kometa Brno

Tomas Hertl, Vegas Golden Knights

David Kampf, Vancouver Canucks

Ondrej Kase, HC Litvinov

Dominik Kubalik, EV Zug

Martin Necas, Colorado Avalanche

Ondrej Palat, New Jersey Devils

David Pastrnak, Boston Bruins

Lukas Sedlak, Dynamo Pardubice

Matej Stransky, HC Davos

David Tomasek, Farjestad BK

Pavel Zacha, Boston Bruins

Defensas (8)

Filip Hronek, Vancouver Canucks

Radko Gudas, Anaheim Ducks

Michal Kempny, Brynas IF

Tomas Kundratek, Ocelari Trinec

Jan Rutta, Servette Geneve

Radim Simek, Bili Tygri Liberec

David Spacek, Iowa Wild

Jiri Tichacek, Karpat Oulu

Porteros (3)

Lukas Dostal, Anaheim Ducks

Karel Vejmelka, Utah Mammoth

Dan Vladar, Philadelphia Flyers

Dinamarca

Delanteros (15)

Mikkal Aagaard, Skelleftea

Mathias Bau, Herning

Oliver Bjorkstrand, Tampa Bay Lightning

Joachim Blichfeld, Tappara

Nikolaj Ehlers, Carolina Hurricanes

Lars Eller, Ottawa Senators

Nicklas Jensen, Rapperswil-Jona

Oscar Fisker Molgaard, Coachella Valley

Nick Olesen, Motor České Budějovice

Morten Poulsen, Herning

Jonas Rondbjerg, Henderson

Patrick Russell, Kolner Haie

Frederik Storm, Kolner Haie

Alexander True, JYP Jyväskylä

Christian Wejse, Bremerhaven

Defensas (7)

Jesper Jensen Aabo, Klagenfurt

Nicholas B. Jensen, Bremerhaven

Anders Koch, Graz 99

Matias Lassen, Iserlohn

Markus Lauridsen, Pustertal

Oliver Lauridsen, TPS Turku

Phillip Bruggisser, Bremerhaven

Porteros (3)

Frederik Andersen, Carolina Hurricanes

Frederik Dichow, HV71

Mads Sogaard, Ottawa Senators

Eslovaquia

Delanteros (14)

Peter Cehlarik, Leksands IF

Dalibor Dvorsky, St. Louis Blues

Marek Hrivik, Vitkovice Ridera

Libor Hudacek, Ocelari Trinec

Milos Kelemen, Dynamo Pardubice

Adam Liska, Severestal

Oliver Okuliar, Skelleftea AIK

Martin Pospisil, Calgary Flames

Pavol Regenda, San Jose Sharks

Adam Ruzicka, Moskva

Juraj Slafkovsky, Montreal Canadiens

Matus Sukel, Verva

Samuel Takac, Bratislava

Tomas Tatar, EV Zug

Defensas (8)

Peter Ceresnak, Dynamo Pardubice

Erik Cernak, Tampa Bay Lightning

Martin Fehervary, Washington Capitals

Martin Gernat, Yaroslavl

Michal Ivan, Bili Tygri

Patrik Koch, Ocelari Trinec

Martin Marincin, Ocelari Trinec

Simon Nemec, New Jersey Devils

Porteros (3)

Samuel Hlavaj, Iowa

Adam Gajan, University of Minnesota

Stanislav Skorvanek, Mountfield

Estados Unidos

Delanteros (14)

Matt Boldy, Minnesota Wild

Kyle Connor, Winnipeg Jets

Jack Eichel, Vegas Golden Knights

Jack Hughes, New Jersey Devils

Jake Guentzel, Tampa Bay Lightning

Clayton Keller, Utah Mammoth

Dylan Larkin, Detroit Red Wings

Auston Matthews, Toronto Maple Leafs

J.T. Miller, New York Rangers

Brock Nelson, Colorado Avalanche

Brady Tkachuk, Ottawa Senators

Matthew Tkachuk, Florida Panthers

Tage Thompson, Buffalo Sabres

Vincent Trocheck, New York Rangers

Defensas (8)

Brock Faber, Minnesota Wild

Noah Hanifin, Vegas Golden Knights

Quinn Hughes, Minnesota Wild

Seth Jones, Florida Panthers

Charlie McAvoy, Boston Bruins

Jake Sanderson, Ottawa Senators

Jaccob Slavin, Carolina Hurricanes

Zach Werenski, Columbus Blue Jackets

Porteros (3)

Connor Hellebuyck, Winnipeg Jets

Jake Oettinger, Dallas Stars

Jeremy Swayman, Boston Bruins

Finlandia

Delanteros (14)

Joel Armia, Los Angeles Kings

Sebastian Aho, Carolina Hurricanes

Mikael Granlund, Anaheim Ducks

Erik Haula, Nashville Predators

Roope Hintz, Dallas Stars

Kaapo Kakko, Seattle Kraken

Oliver Kapanen, Montreal Canadiens

Joel Kiviranta, Colorado Avalanche

Artturi Lehkonen, Colorado Avalanche

Anton Lundell, Florida Panthers

Eetu Luostarinen, Florida Panthers

Mikko Rantanen, Dallas Stars

Teuvo Teräväinen, Chicago Blackhawks

Eeli Tolvanen, Seattle Kraken

Defensas (8)

Miro Heiskanen, Dallas Stars

Henri Jokiharju, Boston Bruins

Mikko Lehtonen, ZSC Lions (NLA)

Esa Lindell, Dallas Stars

Olli Määttä, Utah Mammoth

Nikolas Matinpalo, Ottawa Senators

Niko Mikkola, Florida Panthers

Rasmus Ristolainen, Philadelphia Flyers

Porteros (3)

Kevin Lankinen, Vancouver Canucks

Ukko-Pekka Luukkonen, Buffalo Sabres

Juuse Saros, Nashville Predators

Francia

Delanteros (14)

Justin Addamo

Pierre-Édouard Bellemare

Charles Bertrand

Louis Boudon

Kevin Bozon

Stéphane Da Costa

Aurélien Dair

Floran Douay

Dylan Fabre

Jordann Perret

Anthony Rech

Nicolas Ritz

Alexandre Texier

Sacha Treille

Defensas (8)

Yohann Auvitu

Jules Boscq

Enzo Cantagallo

Florian Chakiachvili

Pierre Crinon

Hugo Gallet

Enzo Guebey

Thomas Thiry

Porteros (3)

Julian Junca

Antoine Keller

Martin Neckar

Letonia

Delanteros (14)

Rodrigo Abols, Philadelphia Flyers

Rudolfs Balcers, Zurich

Oskars Batna, Pelicans

Teddy Blueger, Vancouver Canucks

Roberts Bukarts, Vorarlberg

Kaspars Daugavins, Kassel

Martins Dzierkals, Sparta Praha

Haralds Egle, Karlovy Vary

Zemgus Girgensons, Tampa Bay Lightning

Renars Krastenbergs, Olomouc

Dans Locmelis, Providence

Anri Ravinskis, Abbotsford

Eduards Tralmaks, Grand Rapids

Sandis Vilmanis, Charlotte

Elegido pero no participará: Eriks Mateiko, Hershey

Defensas (8)

Uvis Balinskis, Florida Panthers

Oskars Cibulskis, Herning

Ralfs Freibergs, Vitkovice

Janis Jaks, Karlovy Vary

Roberts Mamcics, Karlovy Vary

Kristaps Rubins, Plzen

Alberts Smits, Jukurit

Kristaps Zile, Bili Tygri Liberec

Porteros (3)

Kristers Gudlevskis, Bremerhaven

Elvis Merzlikins, Columbus Blue Jackets

Arturs Silovs, Pittsburgh Penguins

Suecia

Delanteros (14)

Jesper Bratt, New Jersey Devils

Leo Carlsson, Anaheim Ducks

Joel Eriksson Ek, Minnesota Wild

Filip Forsberg, Nashville Predators

Pontus Holmberg, Tampa Bay Lightning

Adrian Kempe, Los Angeles Kings

Gabriel Landeskog, Colorado Avalanche

Elias Lindholm, Boston Bruins

William Nylander, Toronto Maple Leafs

Elias Pettersson, Vancouver Canucks

Rickard Rakell, Pittsburgh Penguins

Lucas Raymond, Detroit Red Wings

Alexander Wennberg, San Jose Sharks

Mika Zibanejad, New York Rangers

Defensas (8)

Rasmus Andersson, Calgary Flames

Philip Broberg, St. Louis Blues

Jonas Brodin, Minnesota Wild

Rasmus Dahlin, Buffalo Sabres

Oliver Ekman-Larsson, Toronto Maple Leafs

Gustav Forsling, Florida Panthers

Victor Hedman, Tampa Bay Lightning

Erik Karlsson, Pittsburgh Penguins

Porteros (3)

Filip Gustavsson, Minnesota Wild

Jacob Markström, New Jersey Devils

Jesper Wallstedt, Minnesota Wild

Suiza

Delanteros (14)

Sven Andrighetto, Zúrich

Christoph Bertschy, Fribourg

Kevin Fiala, Los Angeles Kings

Nico Hischier, New Jersey Devils

Ken Jager, Lausanne

Simon Knak, Davos

Philipp Kurashev, San Jose Sharks

Denis Malgin, Zúrich

Timo Meier, New Jersey Devils

Nino Niederreiter, Winnipeg Jets

Damien Riat, Lausanne

Sandro Schmid, Fribourg

Pius Suter, St. Louis Blues

Calvin Thurkauf, Lugano

Defensas (8)

Tim Berni, Genève

Michael Fora, Davos

Andrea Glauser, Fribourg

Roman Josi, Nashville Predators

Dean Kukan, Zúrich

Christian Marti, Zúrich

J.J. Moser, Tampa Bay Lightning

Jonas Siegenthaler, New Jersey Devils

Porteros (3)

Reto Berra, Fribourg

Leonardo Genoni, Zug

Akira Schmid, Vegas Golden Knights

Por anunciar:

Italia

NHL | AP