Las estrellas de la NHL regresan a los JJ.OO. de Invierno, tras dos ciclos de ausencia

Pese a que el hockey es uno de los deportes predilectos desde 1920, la National Hockey League (NHL) regresará a los Juegos Olímpicos de Invierno después de dos ciclos de ausencia. El organismo mostró su entusiasmo con volver a mostrar a los mejores atletas del mundo en la justa olímpica.
La primera ocasión que los hockistas de la NHL estuvieron en los Juegos Olímpicos de invierno fue en la edición de 1998 de Nagano; para después tener cuatro participaciones consecutivas. La razón de su salida durante las últimas grandes justas fue por problemas entre la liga y con el Comité Olímpico Internacional (COI) y la Federación Internacional de Hockey sobre Hielo (IIHF).
El gran regreso de la NHL
La liga anunció que sus jugadores regresarán a la justa olímpica hace un par de años, después de llegar a distintos acuerdos. Después del All Star Game de la NHL en 2024, Gary Bettman, comisionado de la liga, anunció el regreso con un efusivo mensaje para los aficionados y los propios jugadores.
"La composición internacional de las plantillas de la NHL no tiene paralelo y los jugadores se enorgullecen de representar a sus países. Nos complace que hoy, después de intensos esfuerzos de colaboración con la Asociación de Jugadores de la y la Federación Internacional de Hockey sobre Hielo, podamos anunciar formalmente que nuestros atletas participarán en los torneos olímpicos de hockey de 2026 y 2030", comentó Bettman.
¿Cómo será el formato en los JJ. OO. de Invierno y los participantes?
Después de la larga ausencia, la NHL volverá al hockey sobre hielo, aunque con un formato diferente al acostumbrado en la liga. El torneo contará con la participación de los 12 equipos, que disputarán tres partidos en la fase preliminar dentro de sus respectivos grupos. Posteriormente, todos avanzarán a una ronda de eliminación directa, la cual culminará con el partido por la medalla de oro el 22 de febrero.
Alemania
Delanteros (14)
Leon Draisaitl, Edmonton Oilers
Alexander Ehl, Adler Mannheim
Dominik Kahun, Lausanne
Marc Michaelis, Adler Mannheim
JJ Peterka, Utah Mammoth
Lukas Reichel, Vancouver Canucks
Tobias Rieder, Red Bull Múnich
Josh Samanski, Bakersfield
Justin Schütz, Red Bull Múnich
Wojciech Stachowiak, Syracuse
Tim Stützle, Ottawa Senators
Nico Sturm, Minnesota Wild
Frederik Tiffels, Eisbären Berlin
Parker Tuomie, Kölner Haie
Defensas (8)
Leon Gawanke, Adler Mannheim
Korbinian Geibel, Eisbären Berlin
Lukas Kälble, Adler Mannheim
Jonas Müller, Eisbären Berlin
Moritz Müller, Kölner Haie
Moritz Seider, Detroit Red Wings
Fabio Wagner, Ingolstadt
Kai Wissmann, Eisbären Berlin
Porteros (3)
Maximilian Franzreb, Adler Mannheim
Philipp Grubauer, Seattle Kraken
Mathias Niederberger, Red Bull Múnich
Canadá
Delanteros (14)
Macklin Celebrini, San Jose Sharks
Anthony Cirelli, Tampa Bay Lightning
Sidney Crosby, Pittsburgh Penguins
Brandon Hagel, Tampa Bay Lightning
Bo Horvat, New York Islanders
Nathan MacKinnon, Colorado Avalanche
Brad Marchand, Florida Panthers
Mitch Marner, Vegas Golden Knights
Connor McDavid, Edmonton Oilers
Brayden Point, Tampa Bay Lightning
Sam Reinhart, Florida Panthers
Mark Stone, Vegas Golden Knights
Nick Suzuki, Montreal Canadiens
Tom Wilson, Washington Capitals
Defensas (8)
Drew Doughty, Los Angeles Kings
Thomas Harley, Dallas Stars
Cale Makar, Colorado Avalanche
Josh Morrissey, Winnipeg Jets
Colton Parayko, St. Louis Blues
Travis Sanheim, Philadelphia Flyers
Shea Theodore, Vegas Golden Knights
Devon Toews, Colorado Avalanche
Porteros (3)
Jordan Binnington, St. Louis Blues
Darcy Kuemper, Los Angeles Kings
Logan Thompson, Washington Capitals
Chequia
Delanteros (14)
Roman Cervenka, Dynamo Pardubice
Radek Faksa, Dallas Stars
Jakub Flek, Kometa Brno
Tomas Hertl, Vegas Golden Knights
David Kampf, Vancouver Canucks
Ondrej Kase, HC Litvinov
Dominik Kubalik, EV Zug
Martin Necas, Colorado Avalanche
Ondrej Palat, New Jersey Devils
David Pastrnak, Boston Bruins
Lukas Sedlak, Dynamo Pardubice
Matej Stransky, HC Davos
David Tomasek, Farjestad BK
Pavel Zacha, Boston Bruins
Defensas (8)
Filip Hronek, Vancouver Canucks
Radko Gudas, Anaheim Ducks
Michal Kempny, Brynas IF
Tomas Kundratek, Ocelari Trinec
Jan Rutta, Servette Geneve
Radim Simek, Bili Tygri Liberec
David Spacek, Iowa Wild
Jiri Tichacek, Karpat Oulu
Porteros (3)
Lukas Dostal, Anaheim Ducks
Karel Vejmelka, Utah Mammoth
Dan Vladar, Philadelphia Flyers
Dinamarca
Delanteros (15)
Mikkal Aagaard, Skelleftea
Mathias Bau, Herning
Oliver Bjorkstrand, Tampa Bay Lightning
Joachim Blichfeld, Tappara
Nikolaj Ehlers, Carolina Hurricanes
Lars Eller, Ottawa Senators
Nicklas Jensen, Rapperswil-Jona
Oscar Fisker Molgaard, Coachella Valley
Nick Olesen, Motor České Budějovice
Morten Poulsen, Herning
Jonas Rondbjerg, Henderson
Patrick Russell, Kolner Haie
Frederik Storm, Kolner Haie
Alexander True, JYP Jyväskylä
Christian Wejse, Bremerhaven
Defensas (7)
Jesper Jensen Aabo, Klagenfurt
Nicholas B. Jensen, Bremerhaven
Anders Koch, Graz 99
Matias Lassen, Iserlohn
Markus Lauridsen, Pustertal
Oliver Lauridsen, TPS Turku
Phillip Bruggisser, Bremerhaven
Porteros (3)
Frederik Andersen, Carolina Hurricanes
Frederik Dichow, HV71
Mads Sogaard, Ottawa Senators
Eslovaquia
Delanteros (14)
Peter Cehlarik, Leksands IF
Dalibor Dvorsky, St. Louis Blues
Marek Hrivik, Vitkovice Ridera
Libor Hudacek, Ocelari Trinec
Milos Kelemen, Dynamo Pardubice
Adam Liska, Severestal
Oliver Okuliar, Skelleftea AIK
Martin Pospisil, Calgary Flames
Pavol Regenda, San Jose Sharks
Adam Ruzicka, Moskva
Juraj Slafkovsky, Montreal Canadiens
Matus Sukel, Verva
Samuel Takac, Bratislava
Tomas Tatar, EV Zug
Defensas (8)
Peter Ceresnak, Dynamo Pardubice
Erik Cernak, Tampa Bay Lightning
Martin Fehervary, Washington Capitals
Martin Gernat, Yaroslavl
Michal Ivan, Bili Tygri
Patrik Koch, Ocelari Trinec
Martin Marincin, Ocelari Trinec
Simon Nemec, New Jersey Devils
Porteros (3)
Samuel Hlavaj, Iowa
Adam Gajan, University of Minnesota
Stanislav Skorvanek, Mountfield
Estados Unidos
Delanteros (14)
Matt Boldy, Minnesota Wild
Kyle Connor, Winnipeg Jets
Jack Eichel, Vegas Golden Knights
Jack Hughes, New Jersey Devils
Jake Guentzel, Tampa Bay Lightning
Clayton Keller, Utah Mammoth
Dylan Larkin, Detroit Red Wings
Auston Matthews, Toronto Maple Leafs
J.T. Miller, New York Rangers
Brock Nelson, Colorado Avalanche
Brady Tkachuk, Ottawa Senators
Matthew Tkachuk, Florida Panthers
Tage Thompson, Buffalo Sabres
Vincent Trocheck, New York Rangers
Defensas (8)
Brock Faber, Minnesota Wild
Noah Hanifin, Vegas Golden Knights
Quinn Hughes, Minnesota Wild
Seth Jones, Florida Panthers
Charlie McAvoy, Boston Bruins
Jake Sanderson, Ottawa Senators
Jaccob Slavin, Carolina Hurricanes
Zach Werenski, Columbus Blue Jackets
Porteros (3)
Connor Hellebuyck, Winnipeg Jets
Jake Oettinger, Dallas Stars
Jeremy Swayman, Boston Bruins
Finlandia
Delanteros (14)
Joel Armia, Los Angeles Kings
Sebastian Aho, Carolina Hurricanes
Mikael Granlund, Anaheim Ducks
Erik Haula, Nashville Predators
Roope Hintz, Dallas Stars
Kaapo Kakko, Seattle Kraken
Oliver Kapanen, Montreal Canadiens
Joel Kiviranta, Colorado Avalanche
Artturi Lehkonen, Colorado Avalanche
Anton Lundell, Florida Panthers
Eetu Luostarinen, Florida Panthers
Mikko Rantanen, Dallas Stars
Teuvo Teräväinen, Chicago Blackhawks
Eeli Tolvanen, Seattle Kraken
Defensas (8)
Miro Heiskanen, Dallas Stars
Henri Jokiharju, Boston Bruins
Mikko Lehtonen, ZSC Lions (NLA)
Esa Lindell, Dallas Stars
Olli Määttä, Utah Mammoth
Nikolas Matinpalo, Ottawa Senators
Niko Mikkola, Florida Panthers
Rasmus Ristolainen, Philadelphia Flyers
Porteros (3)
Kevin Lankinen, Vancouver Canucks
Ukko-Pekka Luukkonen, Buffalo Sabres
Juuse Saros, Nashville Predators
Francia
Delanteros (14)
Justin Addamo
Pierre-Édouard Bellemare
Charles Bertrand
Louis Boudon
Kevin Bozon
Stéphane Da Costa
Aurélien Dair
Floran Douay
Dylan Fabre
Jordann Perret
Anthony Rech
Nicolas Ritz
Alexandre Texier
Sacha Treille
Defensas (8)
Yohann Auvitu
Jules Boscq
Enzo Cantagallo
Florian Chakiachvili
Pierre Crinon
Hugo Gallet
Enzo Guebey
Thomas Thiry
Porteros (3)
Julian Junca
Antoine Keller
Martin Neckar
Letonia
Delanteros (14)
Rodrigo Abols, Philadelphia Flyers
Rudolfs Balcers, Zurich
Oskars Batna, Pelicans
Teddy Blueger, Vancouver Canucks
Roberts Bukarts, Vorarlberg
Kaspars Daugavins, Kassel
Martins Dzierkals, Sparta Praha
Haralds Egle, Karlovy Vary
Zemgus Girgensons, Tampa Bay Lightning
Renars Krastenbergs, Olomouc
Dans Locmelis, Providence
Anri Ravinskis, Abbotsford
Eduards Tralmaks, Grand Rapids
Sandis Vilmanis, Charlotte
Elegido pero no participará: Eriks Mateiko, Hershey
Defensas (8)
Uvis Balinskis, Florida Panthers
Oskars Cibulskis, Herning
Ralfs Freibergs, Vitkovice
Janis Jaks, Karlovy Vary
Roberts Mamcics, Karlovy Vary
Kristaps Rubins, Plzen
Alberts Smits, Jukurit
Kristaps Zile, Bili Tygri Liberec
Porteros (3)
Kristers Gudlevskis, Bremerhaven
Elvis Merzlikins, Columbus Blue Jackets
Arturs Silovs, Pittsburgh Penguins
Suecia
Delanteros (14)
Jesper Bratt, New Jersey Devils
Leo Carlsson, Anaheim Ducks
Joel Eriksson Ek, Minnesota Wild
Filip Forsberg, Nashville Predators
Pontus Holmberg, Tampa Bay Lightning
Adrian Kempe, Los Angeles Kings
Gabriel Landeskog, Colorado Avalanche
Elias Lindholm, Boston Bruins
William Nylander, Toronto Maple Leafs
Elias Pettersson, Vancouver Canucks
Rickard Rakell, Pittsburgh Penguins
Lucas Raymond, Detroit Red Wings
Alexander Wennberg, San Jose Sharks
Mika Zibanejad, New York Rangers
Defensas (8)
Rasmus Andersson, Calgary Flames
Philip Broberg, St. Louis Blues
Jonas Brodin, Minnesota Wild
Rasmus Dahlin, Buffalo Sabres
Oliver Ekman-Larsson, Toronto Maple Leafs
Gustav Forsling, Florida Panthers
Victor Hedman, Tampa Bay Lightning
Erik Karlsson, Pittsburgh Penguins
Porteros (3)
Filip Gustavsson, Minnesota Wild
Jacob Markström, New Jersey Devils
Jesper Wallstedt, Minnesota Wild
Suiza
Delanteros (14)
Sven Andrighetto, Zúrich
Christoph Bertschy, Fribourg
Kevin Fiala, Los Angeles Kings
Nico Hischier, New Jersey Devils
Ken Jager, Lausanne
Simon Knak, Davos
Philipp Kurashev, San Jose Sharks
Denis Malgin, Zúrich
Timo Meier, New Jersey Devils
Nino Niederreiter, Winnipeg Jets
Damien Riat, Lausanne
Sandro Schmid, Fribourg
Pius Suter, St. Louis Blues
Calvin Thurkauf, Lugano
Defensas (8)
Tim Berni, Genève
Michael Fora, Davos
Andrea Glauser, Fribourg
Roman Josi, Nashville Predators
Dean Kukan, Zúrich
Christian Marti, Zúrich
J.J. Moser, Tampa Bay Lightning
Jonas Siegenthaler, New Jersey Devils
Porteros (3)
Reto Berra, Fribourg
Leonardo Genoni, Zug
Akira Schmid, Vegas Golden Knights
Por anunciar:
Italia