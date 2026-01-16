Sismo de 5.3 activa alerta sísmica en México; en CDMX fue imperceptible

La madrugada de este viernes 16 de enero, la alerta sísmica se activó en la Ciudad de México luego de que se registrara un sismo de magnitud 5.3, con epicentro al suroeste de San Marcos, en el estado de Guerrero.

El sismo ocurrió a las 00:42 horas

De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional (SSN), fue a las 00:42 horas de este viernes cuando ocurrió el movimiento telúrico que provocó la activación de la alerta sísmica, tanto en altavoces del C5 como en teléfonos celulares.

La magnitud preliminar fue de 5.3 grados/SMN

“SISMO Magnitud 5.3 Loc 17 km al SUROESTE de SAN MARCOS, GRO 16/01/26 00:42:56 Lat 16.72 Lon -99.53 Pf 5 km”, se lee en el mensaje difundido por el organismo.

En CDMX se percibió de forma leve

De acuerdo con reportes y comentarios de usuarios en redes sociales, en la Ciudad de México el sismo se sintió de manera muy leve, e incluso no fue perceptible en algunos puntos de la capital.

En varios casos, las personas señalaron que se enteraron del temblor únicamente por el sonido de la alerta sísmica, tanto en altavoces como en dispositivos móviles.

La alerta sísmica de los celulares funcionó debidamente/X: @EG_wicho

Sheinbaum y Brugada descartan daños

Tras el sismo, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, publicó un mensaje en su cuenta de X, en el que informó que hasta el momento no hay reporte de daños.

“Hasta el momento no se reportan daños por el sismo de magnitud preliminar 5.2 registrado a las 00:42 con epicentro en San Marcos, Guerrero. La Coordinación Nacional de Protección Civil inicia el protocolo de revisión”, escribió la mandataria.

Por su parte, la jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, indicó:

“Tras la activación de la alerta sísmica comenzamos el protocolo de revisión. Hasta el momento, todo tranquilo”, sin que se tenga reporte de daños materiales o personas lesionadas.

La presidenta Claudia Sheinbaum señala que no se reportan daños hasta el momento/X: @Claudiashein

¿Fue réplica del sismo del 2 de enero?

De acuerdo con especialistas, el sismo registrado este viernes 16 de enero podría tratarse de una réplica del temblor ocurrido el pasado 2 de enero, de magnitud 6.5, que también tuvo como epicentro la región de San Marcos, Guerrero.