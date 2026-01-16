Checa los mejores MEMES del sismo de 5.3 grados que despertó a México hoy 16 de enero

El sismo de magnitud 5.3 registrado la madrugada del 16 de enero activó la Alerta Sísmica en la Ciudad de México y otras zonas del país. Aunque el movimiento fue imperceptible para gran parte de la población, el sonido de la alerta bastó para provocar reacciones inmediatas, especialmente en redes sociales.

Como ha ocurrido en otros eventos similares, el temblor no solo generó reportes oficiales, sino también una oleada de memes que reflejaron el sentir colectivo: sorpresa, desvelo y humor ante el susto nocturno.

No faltaron los memes románticos en pleno sismo/X: @LUISlTOREY

“Que el temblor no me agarre desprevenido”

Uno de los temas más recurrentes en los memes fue el miedo a dormirse tras escuchar la alerta. Imágenes de personajes acostados, con el celular en la mano o completamente alerta, circularon con frases como “¿y si me duermo y vuelve a temblar?”, acompañadas de expresiones exageradas de preocupación.

Este tipo de contenido hizo referencia al momento exacto del sismo, ocurrido poco después de la medianoche, cuando muchas personas ya descansaban.

Este fue el pensamiento de más de uno después del temblor/X: @NegritoTuitero

Del susto al “ni se movió”

Otro bloque de memes se centró en la contradicción entre la alerta y la percepción real del movimiento. Usuarios compartieron imágenes de perros, caricaturas y personajes inmóviles con textos como “pus’ no se mueve”, aludiendo a que, pese a la alarma, no sintieron el temblor.

El contraste entre la alarma sonora y la ausencia de movimiento perceptible se convirtió en uno de los principales detonantes del humor en plataformas como X, Facebook e Instagram.

Para todo buen susto, un pedazo de bolillo/X: @LucaVillarrea12

Más de uno pegó el brinco de la cama luego de escuchar la alerta sísmica/X: @BEATOFICIAL

Apenas van 16 días de enero y ya tembló dos veces en el año/X: @Javisness

Un temblor siempre resultará inoportuno/X: @CosasDePoblanos

A muchos se les espantó el sueño después de que sonó la alarma/X: @AngelMacipl