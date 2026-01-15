Orozco Chiquete reaparece y comienza a su rehabilitación

Quiere regresar a las canchas. Jesús Orozco Chiquete, defensa de Cruz Azul, apareció por primera vez desde su lesión en las pasadas Semifinales y ya comenzó su rehabilitación para poder volver a jugar lo antes posible. Aunque aún falta mucho para su regreso, el defensor dio los primeros pasos.

El pasado 10 de diciembre Orozco Chiquete fue operado con éxito luego de que sufriera una luxación en el tobillo derecho en el juego de Vuelta de las Semifinales contra Tigres, al tapar un disparo realizado por Ángel Correa. Tras perderse la Copa Intercontinental y el inicio del Clausura, el defensor ya piensa en su regreso.

Se lesionó el pasado diciembre | MEXSPORT

Reapareció tras la lesión

A pesar de haber sido operado con éxito, el Chiquete presentó daño considerable en los ligamentos y tendones del tobillo derecho, por lo que, el tiempo de recuperación estimado es de entre cinco a seis meses. Ante esto, su regreso apunta a ser, como más pronto en mayo.

Aun así, el defensor compartió a través de sus redes sociales que, ya inició el proceso de rehabilitación. Aunque Chiquete debe llevarlo calma, con una foto en su cuenta de Instagram demostró que el ya esta caminando sin ayudas de muletas o botas ortopédicas.

Inició su rehabilitación | CAPTURA

¿Cruz Azul lo extraña?

Previo a su lesión, el defensor mexicano empezaba a convertirse en una de las figuras del conjunto celeste. Chiquete terminó la temporada jugando en siete de los últimos ocho partidos del equipo celeste, incluso llegó a marcar ante Rayados en la recta final de la temporada regular.

Ahora, sin el defensor, Cruz Azul ha sumado dos derrotas (una en la Copa Intercontinental) y una victoria, permitiendo cuatro goles en estos encuentros. Gonzalo Piovi ha regresado a su posición titular, aunque Cruz Azul mantiene a Jorge Rodarte como opción de cambio.