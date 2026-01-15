¿River Plate va por Luka Romero? Esto es lo que se sabe

En las últimas horas surgió información desde Argentina que colocaba a Luka Romero en la órbita de River Plate, lo que encendió las alarmas entre la afición de Cruz Azul ante la posibilidad de perder a uno de sus futbolistas con mayor proyección.

Récord pudo saber que no existe ninguna negociación entre Cruz Azul y el conjunto millonario por el atacante celeste. Una fuente cercana al jugador fue clara al señalar que, por ahora, no hay nada con River Plate, pese a las versiones que circularon en medios argentinos.

Además, en Cruz Azul no tienen intención de desprenderse de más jugadores en este torneo. La directiva considera que ya ha tenido suficientes movimientos en la plantilla, luego de las salidas de Ángel Sepúlveda, Lorenzo Faravelli y Nacho Sepúlveda, a los que se sumará en breve Mateusz Bogusz, cuya salida está prácticamente encaminada.

La información hablaba de un préstamo, algo que no interesa en La Noria, especialmente cuando se trata de jugadores jóvenes con proyección, como es el caso de Luka Romero, a quien el club visualiza como una pieza importante a futuro.

En lo deportivo, Luka Romero ha disputado 37 partidos con Cruz Azul entre fase regular y Liguilla, aunque solo 18 han sido como titular. Hasta el momento registra 4 goles, además de una amonestación y una expulsión, números que reflejan un proceso de adaptación, pero también margen de crecimiento.

Por su parte, la salida de Mateusz Bogusz es casi un hecho, Cruz Azul está afinando los últimos detalles para cerrar el traspaso del jugador polaco.

Mientras tanto Cruz Azul sigue enfocando en el torneo, este sábado se medirá ante Puebla en el Estadio Cuauhtémoc.

Los dirigidos por Nicolás Larcamón quieren seguir en la senda del triunfo luego de vencer 2-0 a Atlas en la Fecha 2.

