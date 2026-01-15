¿Quién es Joao Pedro, el brasileño del Atlético de San Luis que rechazó al Pisa de Italia?

João Pedro se ha convertido en uno de los nombres más relevantes del futbol mexicano y eso que sólo suma una temporada en la Liga MX. Desde sus primeros partidos con el Atlético de San Luis, el delantero se ganó a la afición potosina y tras su primera temporada ya es el gran referente del equipo, y ahora incluso ha llamado la atención en el futbol europeo.

En semanas recientes, el delantero brasileño fue buscado por el Pisa de Italia; sin embargo, decidió rechazar la propuesta para continuar su carrera en México. Su trayectoria incluye pasos por Brasil, Italia, Portugal, Uruguay, Turquía e Inglaterra, además de un episodio que marcó su carrera en la Serie A.

De Brasil a Europa: los primeros pasos de João Pedro

João Pedro nació en Ipatinga, Minas Gerais, Brasil, y comenzó su formación futbolística en el Atlético Mineiro. En 2010 logró integrarse al primer equipo del “Galo”, aunque su estancia fue breve, ya que apenas dos meses después fue firmado por el Palermo de Italia. Con el club siciliano participó durante la primera mitad de la Temporada 2010/2011.

Tras su salida del Palermo, su carrera continuó en Europa y Sudamérica. Fue cedido al Vitória Guimarães de la Primeira Liga de Portugal y, en agosto de 2011, llegó al Peñarol de Uruguay. Una vez finalizado su vínculo contractual con el Palermo, João Pedro llegó al Desportivo Brasil, aunque no disputó partidos oficiales debido a que un mes después fue enviado a préstamo al Estoril de Praia regresando a Portugal.

Para septiembre de 2014 firmó con el Cagliari, club con el que desarrolló la etapa más extensa y significativa de su carrera profesional. En el conjunto de Cerdeña, João Pedro construyó una relación que se prolongó por casi ocho años. Disputó 271 partidos oficiales, en los que anotó 86 goles y registró 28 asistencias. Estos números lo colocaron como el cuarto máximo goleador en la historia del Cagliari.

Suspensión, regreso y llegada a la Liga MX

En 2018, cuando João Pedro era un jugador consolidado del Cagliari en la Serie A, su carrera vino a la baja por temas extracancha. El delantero fue suspendido tras dar positivo en una prueba antidopaje por la sustancia hidroclorotiazida, un diurético. La Agencia Antidopaje solicitó inicialmente una sanción de cuatro años, lo que ponía en riesgo su continuidad profesional. Sin embargo, tras el proceso de defensa, se logró demostrar que la sustancia no fue utilizada para mejorar el rendimiento, por lo que la sanción se redujo a seis meses, permitiéndole volver a las canchas.

Posteriormente, en 2022, João Pedro firmó con el Fenerbahce de Turquía. Más tarde fue cedido al Gremio de Brasil y, para septiembre de 2024, se incorporó al Hull City de la Championship de Inglaterra. De cara al Torneo Apertura 2025, el delantero llegó como refuerzo del Atlético de San Luis, donde tuvo un impacto inmediato.

En su primer torneo con el club potosino, João Pedro se convirtió en campeón de goleo, lo que reactivó el interés desde el futbol italiano. El Pisa buscó su fichaje recientemente y, en paralelo, surgieron versiones que lo vinculaban con el Club América; sin embargo, no existieron negociaciones formales con el conjunto azulcrema y el atacante decidió rechazar la propuesta del Pisa para permanecer en San Luis.

Ya en el Clausura 2026, João Pedro ha iniciado el torneo con dos goles en los primeros dos partidos del equipo. Su objetivo inmediato es competir nuevamente por el título de goleo y contribuir a que el Atlético de San Luis logre la clasificación a la Liguilla consolidando así su etapa en el futbol mexicano.