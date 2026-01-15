Atlético San Luis comanda el 11 Ideal de la Jornada 2 del Clausura 2026

Atlético de San Luis comandó el once ideal de la Jornada 2. El Clausura 2026 vio su segunda fecha esta semana donde hubo resultados destacados y rachas rotas. En estos partidos, 11 jugadores destacaron por encima del resto, ganándose un puesto en la mejor plantilla de la jornada.

Como era de esperarse, el resultado favorable de San Luis frente al América no pasó desapercibido y tres jugadores del equipo potosino se ganaron su puesto en el 11 ideal. Los defensores Juan Sanabria y Roman Torres mantuvieron a raya al ataque azulcrema y con clasificaciones de 7.7 y 7.2 respectivamente fueron los mejores en sus posiciones. Además, el campeón de goleo, Joao Pedro, también se ganó el reconocimiento tras la anotación que sentenció el resultado a favor de sus equipo.

Pumas también se destacó tras su victoria en el Volcán. Por primera vez en 12 años los del Pedregal vencieron a Tigres de visita en gran parte gracias a las actuaciones de dos futbolistas. Keylor Navas fue el portero del 11 ideal tras sus siete atajadas, mientras que Robert Morales fue el futbolista con mejor calificación con un 8.6 luego de marcar el gol del triunfo ante los regios.

Al igual que Pumas, Tijuana aportó dos futbolistas al la mejor alineación de la fecha, siendo estos tres equipos, los únicos en aportar más de un futbolista. Xolos colaboró con Kevin Castañeda (junto con Morales, los únicos dos jugadores con 8.0 o más de calificación) y con Unai Bilbao. Ambos jugadores marcaron en la victoria ante Querétaro.

Finalmente, otros cuatro equipos colaboraron con un futbolista cada uno. En el mediocampo del 11 Ideal, acompañando a Castañeda aparecen Iker Fimbres de Monterrey, José Paradela de Cruz Azul y Marcel Ruiz de Toluca. Los tres volantes marcaron para sus equipos ganándose calificaciones de 7.0, 7.6 y 7.1 respectivamente.

Mientras que, en la delantera junto con Robert Morales y Joao Pedro, aparece el mexicano Yael Padilla de Chivas. El canterano rojiblanco marcó el gol de último minuto con el que el rebaño logró llevarse el triunfo ante los Bravos de Juárez.

Cabe destacar que, ninguno de los jugadores que fueron elegidos al 11 ideal de la Jornada 1, repitió en esta Jornada Doble.