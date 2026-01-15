Joao Pedro se manifiesta ante rumores sobre su salida de Atlético San Luis

El Clausura 2026 comenzó con intensidad, no solo por la actividad en cancha, sino por los movimientos en el mercado de fichajes. Con dos semanas antes de que cierren los registros en la Liga MX, los rumores no se detienen y uno de los clubes que recientemente se vio señalado fue Atlético San Luis.

Justo un día después de que los potosinos sorprendieron con su victoria 0-2 ante América en la Jornada 2 del torneo, trascendió el interés que Pisa, en la Serie A, tiene en Joao Pedro. El equipo, que actualmente está peleando el no descenso en la Primera División, estaba dispuesto a pagar la cláusula de rescisión, pero el futbolista rechazó la oportunidad.

Joao Pedro llamó la atención en Italia | IMAGO 7

La primera información que circuló fue de María Luisa Chagoya, quien aseguró que el atacante oriundo de Ipatinga rechazó salir del equipo potosino para formar parte del Pisa. Poco después, el propio Joao Pedro confirmó por medio de sus redes sociales que su compromiso estaba actualmente con el conjunto dirigido por Guillermo Abascal.

¿Qué dijo Joao Pedro sobre el interés de Pisa?

Por medio de sus redes sociales, el delantero brasileño expresó su agradecimiento al equipo italiano por acercarse y por el interés, pero enfatizó que su compromiso se mantiene con Atlético San Luis. "En los últimos días se ha hablado mucho sobre mi futuro".

"Quiero agradecer sinceramente a Pisa y a todas las personas involucradas en la negociación por el profesionalismo y el respeto demostrado. Ahora mismo aunque estoy feliz aquí y es una sensación hermosa. Mi cabeza está aquí y se quedará aquí", escribió el jugador en una publicación en su cuenta de Instagram.

El mensaje de Joao Pedro en Instagram | CAPTURA

Así le ha ido a Joao Pedro con Atlético San Luis

El Apertura 2025 significó un nuevo reto para el italobrasileño, quien llegó al Atlético San Luis tras su paso por el Hull City. El primer semestre de Joao Pedro fue impresionante, ya que terminó como Campeón de Goleo, junto a Paulinho y Armando ‘Hormiga’ González.

Además de su primer gran torneo en el balompié mexicano, Joao Pedro también comenzó de gran manera el Clausura 2026. El delantero anotó en la derrota 1-2 contra Tigres en la Jornada 1 y luego hizo el segundo tanto en la victoria de este miércoles como visitantes ante América.

De acuerdo con La Gazzetta dello Sport, Pisa ofreció pagar la cláusula de rescisión del jugador, de la cual se especuló que es de 3.5 millones de dólares. Aunque la decisión final fue el rechazo, por el gran momento que vive el atacante en tierras potosinas.