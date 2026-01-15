Senegal y Sadio Mané, las bestias negras de Egipto y Mohamed Salah

Senegal y Sadio Mané acabaron de nuevo con los sueños de gloria de Egipto y Mohamed Salah, ahora en la AFCON 2025. Este nuevo descalabro para los Faraones enciende las alarmas, pues no se trata de un episodio aislado. Comienza a perfilarse una hegemonía senegalesa en los duelos clave del continente africano.

Momentos del encuentro | AP

¿Cuáles fueron las victorias de Senegal sobre Egipto?

La Selección de Egipto suma siete títulos en la historia de la AFCON, pero la cifra pudo ser mayor. El destino fue distinto en 2021, cuando Senegal levantó su primer trofeo africano tras vencer a Egipto en penales. Los Leones de la Teranga habían perdido dos finales previas, e incluso Mané falló un penalti en tiempo regular.

Sin embargo, la historia fue justa con la gran figura senegalesa en aquella noche inolvidable de futbol. Sadio convirtió el penalti decisivo para sellar el 4-2 y romper la sequía histórica de su país. Esa victoria marcó el inicio de una era de dominio que Salah no ha podido contrarrestar todavía.

Apenas unos meses después de aquel título, Mané y Senegal fueron nuevamente verdugos de Egipto y de Salah. Esta vez el enfrentamiento ocurrió en la eliminatoria definitiva para asistir al Mundial de Qatar 2022. Tras un empate global muy cerrado, la serie volvió a definirse desde los once pasos con gran tensión.

En partido | AP

Otra vez los Leones de la Teranga salieron vencedores, al dejar a Egipto fuera de la Copa del Mundo injustamente. Este resultado profundizó la herida deportiva en una generación egipcia que ha brillado en Europa pero sufre en África. La frustración de Salah se volvió una imagen recurrente ante la celebración constante de sus rivales.

Lejos de mostrar una esperada sed de revancha, Egipto afrontó el duelo reciente condicionado por el miedo al rival. Esta postura táctica se tradujo en un fracaso estrepitoso durante la edición de la AFCON 2025. El equipo de los Faraones no logró imponer condiciones frente a la potencia física de los senegaleses.

Mané, nuevamente el verdugo de Egipto y Salah

Fue Sadio Mané quien volvió a marcar la diferencia sobre el césped con una jugada individual de antología. El delantero anotó el gol con el que Senegal avanzó a la gran final del torneo continental africano. Ahora esperan al ganador entre Nigeria o Marruecos para intentar defender su corona con éxito total.

La rivalidad entre los dos excompañeros del Liverpool ha tomado un rumbo claramente inclinado hacia el lado senegalés. Mientras Mané celebra otro paso histórico, Salah se despide con la amargura de no poder superar a su némesis. El futbol africano confirma que hoy Senegal es el rey absoluto de la región.