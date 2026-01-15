Alerta por Frente Frío 28: estos estados tendrán lluvias y temperaturas bajo cero en México

¿Qué estados estarán más afectados este 15 de enero de 2026?

El clima se verá afectado principalmente en la zona sur del territorio nacional
El clima se verá afectado principalmente en la zona sur del territorio nacional | FREEPIK
Jorge Reyes Padrón
15 de Enero de 2026

El Frente Frío número 28 avanza con fuerza por el sureste de México y la Península de Yucatán, dejando a su paso lluvias torrenciales, temperaturas gélidas, niebla espesa y vientos de hasta 100 km/h.

Este fenómeno, combinado con una vaguada en altura y una masa de aire polar, provocará hoy lluvias intensas en Chiapas y Tabasco, y muy fuertes en regiones de Veracruz y Oaxaca.

La masa de aire polar pegará en el norte de México / Especial
La masa de aire polar pegará en el norte de México / Especial

Vientos de más de 100 km/h

Pero eso no es todo. Las rachas de viento tipo “Norte” podrían alcanzar los 100 km/h en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, y hasta 80 km/h en las costas de Veracruz. También se prevén fuertes vientos en Tamaulipas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Además, se esperan bancos de niebla, posibles inundaciones, encharcamientos, deslaves y caída de árboles por el viento. Las carreteras podrían congelarse en zonas montañosas del norte y centro del país.

Niebla, frío y vientos fuertes estarán en varios estados del sur / FREEPIK
Niebla, frío y vientos fuertes estarán en varios estados del sur / FREEPIK

¡Saca la cobija gruesa!

La masa de aire polar que acompaña al frente podría hacer que las temperaturas bajen hasta los -15 °C en las sierras de Chihuahua y Durango, mientras que gran parte del centro del país amanecerá entre -5 y 0 °C.

Mientras tanto, en estados como Sinaloa, Nayarit, Colima y Guerrero, el termómetro podría subir hasta 40 °C por la entrada de aire cálido y húmedo desde el Pacífico, lo que generará lluvias eléctricas y granizo en el Valle de México y el occidente del país.

Chihuahua y Durango presentarán heladas por la mañana / FREEPIK
Chihuahua y Durango presentarán heladas por la mañana / FREEPIK

ESTADOS CON MAYOR ALERTA

  • Chiapas y Tabasco: lluvias de hasta 150 mm
  • Oaxaca y Veracruz: lluvias muy fuertes, viento tipo Norte y niebla
  • Centro del país: niebla, heladas, temperaturas bajo cero y caída de aguanieve
  • Valle de México: chubascos con tormentas eléctricas
El clima estará helado con lluvias presentes este 15 de enero / FREEPIK
El clima estará helado con lluvias presentes este 15 de enero / FREEPIK

TE PUEDE INTERESAR

Arrestan a Kiefer Sutherland, ganador de Golden Globe, tras presunta agresión a conductor en Los Ángeles

Contra | 14/01/2026

Arrestan a Kiefer Sutherland, ganador de un Golden Globe en Los Ángeles
¿Qué es el pizzómetro del Pentágono? La curiosa señal que vuelve a encender redes

Contra | 14/01/2026

¿Qué es el pizzómetro del Pentágono? La curiosa señal que vuelve a encender redes
¿Por qué Belinda deja México? La razón por la que se muda a España

Contra | 14/01/2026

¿Por qué Belinda deja México? La razón por la que se muda a España
Te recomendamos
¿Vas a cambiar dólares? El peso sigue fuerte este jueves 15 de enero
Clima

LO ÚLTIMO