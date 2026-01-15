Alerta por Frente Frío 28: estos estados tendrán lluvias y temperaturas bajo cero en México

El Frente Frío número 28 avanza con fuerza por el sureste de México y la Península de Yucatán, dejando a su paso lluvias torrenciales, temperaturas gélidas, niebla espesa y vientos de hasta 100 km/h.

Este fenómeno, combinado con una vaguada en altura y una masa de aire polar, provocará hoy lluvias intensas en Chiapas y Tabasco, y muy fuertes en regiones de Veracruz y Oaxaca.

La masa de aire polar pegará en el norte de México / Especial

Vientos de más de 100 km/h

Pero eso no es todo. Las rachas de viento tipo “Norte” podrían alcanzar los 100 km/h en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, y hasta 80 km/h en las costas de Veracruz. También se prevén fuertes vientos en Tamaulipas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Además, se esperan bancos de niebla, posibles inundaciones, encharcamientos, deslaves y caída de árboles por el viento. Las carreteras podrían congelarse en zonas montañosas del norte y centro del país.

Niebla, frío y vientos fuertes estarán en varios estados del sur / FREEPIK

¡Saca la cobija gruesa!

La masa de aire polar que acompaña al frente podría hacer que las temperaturas bajen hasta los -15 °C en las sierras de Chihuahua y Durango, mientras que gran parte del centro del país amanecerá entre -5 y 0 °C.

Mientras tanto, en estados como Sinaloa, Nayarit, Colima y Guerrero, el termómetro podría subir hasta 40 °C por la entrada de aire cálido y húmedo desde el Pacífico, lo que generará lluvias eléctricas y granizo en el Valle de México y el occidente del país.

Chihuahua y Durango presentarán heladas por la mañana / FREEPIK

ESTADOS CON MAYOR ALERTA

Chiapas y Tabasco: lluvias de hasta 150 mm

Oaxaca y Veracruz: lluvias muy fuertes, viento tipo Norte y niebla

Centro del país: niebla, heladas, temperaturas bajo cero y caída de aguanieve

Valle de México: chubascos con tormentas eléctricas

El clima estará helado con lluvias presentes este 15 de enero / FREEPIK