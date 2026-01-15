Alerta por Frente Frío 28: estos estados tendrán lluvias y temperaturas bajo cero en México

El Frente Frío número 28 avanza con fuerza por el sureste de México y la Península de Yucatán, dejando a su paso lluvias torrenciales, temperaturas gélidas, niebla espesa y vientos de hasta 100 km/h.
Este fenómeno, combinado con una vaguada en altura y una masa de aire polar, provocará hoy lluvias intensas en Chiapas y Tabasco, y muy fuertes en regiones de Veracruz y Oaxaca.
Vientos de más de 100 km/h
Pero eso no es todo. Las rachas de viento tipo “Norte” podrían alcanzar los 100 km/h en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, y hasta 80 km/h en las costas de Veracruz. También se prevén fuertes vientos en Tamaulipas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
Además, se esperan bancos de niebla, posibles inundaciones, encharcamientos, deslaves y caída de árboles por el viento. Las carreteras podrían congelarse en zonas montañosas del norte y centro del país.
¡Saca la cobija gruesa!
La masa de aire polar que acompaña al frente podría hacer que las temperaturas bajen hasta los -15 °C en las sierras de Chihuahua y Durango, mientras que gran parte del centro del país amanecerá entre -5 y 0 °C.
Mientras tanto, en estados como Sinaloa, Nayarit, Colima y Guerrero, el termómetro podría subir hasta 40 °C por la entrada de aire cálido y húmedo desde el Pacífico, lo que generará lluvias eléctricas y granizo en el Valle de México y el occidente del país.
ESTADOS CON MAYOR ALERTA
- Chiapas y Tabasco: lluvias de hasta 150 mm
- Oaxaca y Veracruz: lluvias muy fuertes, viento tipo Norte y niebla
- Centro del país: niebla, heladas, temperaturas bajo cero y caída de aguanieve
- Valle de México: chubascos con tormentas eléctricas