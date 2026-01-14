Arrestan a Kiefer Sutherland, ganador de un Golden Globe en Los Ángeles

El actor Kiefer Sutherland, de 59 años y reconocido por su papel como Jack Bauer en la serie 24, fue arrestado la madrugada del lunes 12 de enero de 2026 en Los Ángeles, luego de una presunta agresión y amenazas contra un conductor de un servicio de transporte compartido cerca de Sunset Boulevard y Fairfax Avenue, informó la policía local a The Hollywood Reporter (THR). De acuerdo con el Departamento de Policía de Los Ángeles, el incidente ocurrió alrededor de las 00:15 horas, cuando agentes respondieron a un reporte de pelea. Las autoridades determinaron que Sutherland habría ingresado al vehículo y agredido físicamente al conductor, además de proferir amenazas criminales, aunque ninguna de las personas involucradas requirió atención médica.

¿Qué cargos enfrenta Sutherland?

La detención se realizó bajo el cargo de amenazas criminales, un delito grave según el Código Penal del estado de California. Sutherland fue fichado por la policía y fue liberado unas horas después tras pagar una fianza de 50 000 dólares.

El actor deberá presentarse ante la corte el próximo 2 de febrero de 2026 en el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles, donde enfrentará los cargos relacionados con este incidente.

Contexto y antecedentes

Kiefer Sutherland es hijo de los actores Donald Sutherland y Shirley Douglas, y ha tenido una carrera destacada tanto en televisión como en cine. Además de 24, donde ganó Emmy y Golden Globes, ha participado en producciones como Designated Survivor y películas como Cuenta Conmigo, Los Muchachos Perdidos y Algunos Hombres Buenos.

Este no es el primer problema legal del actor. En el pasado, Sutherland enfrentó varias detenciones relacionadas con conducción bajo la influencia del alcohol, incluyendo arrestos y una sentencia de cárcel en 2007 tras no pasar una prueba de sobriedad.

¿Qué ocurrió en el incidente?

Según versiones policiales, la discusión habría comenzado dentro del coche de transporte por aplicación y escaló hasta un altercado físico con el conductor, con amenazas que motivaron la llamada al 911. La División Hollywood del LAPD mantiene abierta la investigación y no ha habido comentarios públicos de los representantes de Sutherland hasta el momento.

