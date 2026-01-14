¿Qué es el pizzómetro del Pentágono? La curiosa señal que vuelve a encender redes

En redes sociales y foros digitales ha vuelto a surgir con fuerza la llamada teoría del “pizzómetro del Pentágono” o Pentagon Pizza Index, una hipótesis que dice que picos inusuales de pedidos de pizza cerca del edificio del Departamento de Defensa de Estados Unidos pueden coincidir con momentos de alta tensión militar o política internacional.

Este curioso concepto ha sido retomado en los últimos días por usuarios que monitorean actividad en pizzerías cercanas a esa zona, especialmente mientras aumentan las tensiones entre Estados Unidos e Irán y tras recientes conflictos en Medio Oriente que han captado la atención global.

Usuarios de internet comparan picos en pedidos de pizza cerca del Pentágono con posibles movimientos militares. / iStock

¿Qué es exactamente el “pizzómetro del Pentágono”?

La teoría del “pizzómetro” sostiene que cuando hay decisiones o acciones importantes en el ámbito militar o político —como ataques, operaciones o crisis internacionales—, el personal de alto nivel del Pentágono y otras oficinas cercanas trabaja horas extra y pide grandes cantidades de pizza para alimentarse durante esas jornadas intensas.

Usuarios que rastrean actividad en tiempo real alrededor de pizzerías cercanas al Pentágono han reportado picos inusuales de pedidos en momentos que coinciden con eventos globales sonados, lo que ha alimentado esta interpretación curiosa entre comunidades de internet.

El rastreador de pizzas alrededor del Pentágono muestra actividad por encima de lo habitual, según internautas. / iStock

¿Realmente predice algo?

Este concepto no proviene de ninguna institución oficial ni tiene respaldo científico. Es más una curiosidad digital y un meme recurrente en plataformas como X (antes Twitter) que una herramienta de inteligencia legítima.

Cuentas como @PenPizzaReport, que monitorean actividad de pizzerías cercanas al Pentágono, son seguidas por internautas que buscan detectar patrones vinculados a eventos de alto impacto. Aunque esos aumentos de pedidos pueden coincidir con crisis o anuncios importantes en política exterior, no existen evidencias verificables que demuestren que realmente puedan anticipar decisiones militares o estrategias de defensa.

Aunque es viral en redes, expertos señalan que no hay evidencia científica que vincule la pizza con decisiones militares. / iStock

¿Ha ocurrido antes?

Según datos y reportes en redes, este fenómeno ya se ha observado en otros momentos geopolíticos importantes. Por ejemplo:

Antes de la ofensiva aérea entre Israel e Irán en junio de 2025 , se registraron aumentos de actividad en pizzerías cercanas al Pentágono, lo que llevó a que muchos usuarios de X relataran picos en los pedidos previos a los ataques.

A finales de 2025 y principios de 2026, durante el ataque militar de Estados Unidos contra Venezuela y la captura del presidente Nicolás Maduro, el llamado pizza index también registró movimientos inusuales en locales cercanos al Pentágono horas antes de que se confirmaran las acciones oficiales.

Sin embargo, no existe evidencia oficial que confirme que estos comportamientos de consumo puedan predecir o anticipar eventos militares reales. La idea es considerada más un fenómeno viral o un meme persistente que una métrica confiable de inteligencia.

La teoría del pizzómetro sigue circulando como meme y curiosidad digital entre comunidades online. / iStock

¿Mito, humor o señal real?

Especialistas y críticos señalan que el “pizzómetro” es más una anécdota viral que una métrica confiable. No hay datos públicos oficiales que respalden que el consumo de pizza pueda anticipar acciones estratégicas del gobierno de Estados Unidos.

Aun así, la idea se ha convertido en una especie de cultura digital: cada vez que ocurren eventos militares o crisis de alto perfil, muchas personas en internet buscan patrones curiosos —como el consumo de pizza— que alimenten debates, memes o teorías alternativas sobre lo que “sí” podría estar ocurriendo detrás de bambalinas.