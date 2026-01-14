Larcamón 'le responde a Vicente Sánchez' tras triunfo de Cruz Azul: 'El grupo está sólido'

Luego de que Cruz Azul consiguió su primera victoria del torneo al imponerse a Atlas en el Estadio Cuauhtémoc, Nicolás Larcamón apareció en conferencia de prensa con un discurso que fue más allá de lo futbolístico. Sus palabras, fueron interpretadas por muchos como una respuesta directa al mensaje que hace unos días publicó Vicente Sánchez en redes sociales, tras la derrota celeste ante León.

“Somos un equipo muy fuerte. Cruz Azul tiene la particularidad de que hay un ruido externo constante, que es natural, pero más allá de por dónde venga, el grupo está tan sólido, tan fuerte, que nada de afuera nos va a correr del objetivo ni del gran anhelo de trascender con estos colores, de describir nuestros nombres en la historia grande de este club y, sobre todo, de esa sinergia que siempre pretendemos alimentar con nuestra afición. Después, el resto, que hablen, que digan, que publiquen, que hagan lo que quieran; estamos muy fuertes adentro”, declaró.

Respondió al ruido externo | IMAGO7

Además, el estratega argentino habló del contexto especial que significó jugar en el Estadio Cuauhtémoc, una cancha con la que tiene un vínculo personal, pero que también representó un reto logístico para el club por el cambio de sede.

“Sensaciones un poco raras, obviamente, porque todos saben que es un estadio al que quiero muchísimo, un estadio que en lo personal tiene una conexión especial. Pero siendo también racional, más objetivo, la situación que se nos planteó a pocos días desde el inicio del campeonato y ese cambio de sede, y la complejidad para resolver temas de logística, sobre todo esta primera semana que coincidentemente teníamos dos localías, fue complejo, realmente fue complejo y fue desafiante, hasta limitante en cierto punto”, dijo.

Destacó jugar de regreso en el Cuauhtémoc | IMAGO7

Abarca el tema Borja

Larcamón también se refirió a la situación de Miguel Borja, quien aún no ha podido ser registrado por temas administrativos, y dejó claro que el club lo necesita lo antes posible.

“Lo de Miguel, bueno, nada, yo como entrenador estoy ahí a la expectativa de que se resuelva. Sé que depende de una cuestión medio administrativa con el tema de los no formados en México, pero claramente es un jugador que ojalá se resuelva prontamente para tenerlo cuanto antes, por la necesidad deportiva de contar con más recambio en la posición”, argumentó.

Finalmente, el técnico celeste reforzó su mensaje de unidad y confianza hacia la afición, asegurando que este Cruz Azul volverá a pelear por lo más alto.

“Realmente el compromiso, la unión y la fortaleza de vestuario que hay es sumamente importante. Y como les dije en la conferencia anterior, a la afición, que esté más que segura de que este equipo va nuevamente a estar en las instancias más decisivas del torneo y, Dios mediante, esta sí sea la buena”,finalizó.