¿Vuelve de Arabia? Julián Quiñones es ofrecido a un club grande

Julián Quiñones continúa encendido en Arabia con el Al-Qadisiya, sin embargo, el delantero de la Selección Mexicana estaría analizando dejar el medio oriente y probar suerte en Sudamérica. El delantero del Tri ha sido vinculado con el fútbol brasileño tras ser ofrecido a diversas instituciones de ese país.

Quiñones, delantero del Al-Qadisiya | X: @AlQadsiahEN

Según la información difundida por el periodista Ekrem Konur, los agentes del futbolista de 28 años han presentado su perfil a la directiva del Flamengo y a otros equipos de la máxima categoría de Brasil.

La información señala que es el propio jugador quién está buscando clubes interesados en el brasileiaro, sin embargo, no hay información de que existan negociaciones en curso o alguna oferta, por lo que de momento todo son solo rumores.

Estadísticas de la temporada actual

Desde su llegada a la Saudi Pro League Julián Quiñones ha sido de los delanteros más destacados de la liga, pero la temporada 2025-2026 está siendo la mejor para el exjugador de América en cuanto a números se refiere.

Con 14 partidos disputados, Quiñones tiene en promedio una participación de gol por partido, registrando 13 goles y 1 asistencia en todas las competiciones.

Quiñones es ofrecido a clubes de Brasil | X: @AlQadsiahEN

Pese al buen momento que vive, Julián Quiñones tiene un problema de cara al Mundial 2026, pues el naturalizado mexicano no es un elemento que sea constantemente convocado por Javier Aguirre, por lo que podría quedarse fuera de la lista final del Mundial.

Contexto del ofrecimiento

El movimiento se produce en el marco del mercado de fichajes de enero de 2026. Quiñones, quien actualmente milita en el fútbol árabe, es posicionado como una opción de refuerzo para los clubes que buscan fortalecer su línea ofensiva de cara a las competiciones locales y continentales en Sudamérica.

Hasta el momento, no se ha confirmado una oferta formal o el inicio de negociaciones por parte del Flamengo o de los otros clubes mencionados en el reporte.