¡No para! Julián Quiñones brilla y anota hat-trick en Arabia Saudita contra Al-Fayha

Julián Quiñones continúa encendido en la temporada, pues en el duelo ante Al-Fayha ya lleva tres anotaciones, que lo colocan en el tercer lugar de la tabla de goleo, empatado con Joshua King, y por detrás de Cristiano Ronaldo y Joao Félix.

Quiñones | IMAGO7

El mexicano ya registra cuatro partidos consecutivos con goles, lo que ha ayudado a su equipo a buscar el objetivo del título. Este es su segundo hat-trick en Arabia Saudita, además de registrar nueve dianas en siete partidos.

Sus estadísticas hacen que se convierta en un candidato natural para ir al Mundial 2026 con la Selección Mexicana, ya que la producción ofensiva para el equipo dirigido por Javier Aguirre será una pieza a trabajar para la justa.

¿Cómo fueron los goles de Julián Quiñones?

El Al Qadsiah descifró un encuentro complejo frente al Al-Fayha gracias a la explosividad de Julián Quiñones durante el complemento. El atacante de la Selección Mexicana rompió el empate apenas al inicio de la segunda mitad tras un tiro de esquina preciso. Brendan Rodgers ni siquiera ocupaba su lugar en el banquillo cuando el primer balón sacudió las redes rivales.

Julian Weigl mandó un centro al corazón del área que Quiñones aprovechó sin marca alguna para abrir el marcador oficial. La anotación al minuto 47 desmoronó la estrategia defensiva del conjunto local, que nunca encontró respuesta ante el asedio constante.

En entrenamiento | IMAGO7

Solo seis minutos después del primer grito, el seleccionado nacional volvió a castigar mediante la misma vía del balón detenido. Un nuevo tiro de esquina por la punta contraria encontró a Quiñones en una posición inmejorable dentro del área chica. La suerte acompañó al delantero, quien simplemente empujó la redonda para colocar el segundo tanto en su cuenta.

La exhibición ofensiva alcanzó su punto máximo al minuto 61 tras un servicio lateral enviado por el uruguayo Nahitán Nández. Con un remate de cabeza certero, el mexicano venció la resistencia del portero Orlando Mosquera para sellar su triplete personal. Esta ráfaga goleadora ocurrió en un lapso de apenas 14 minutos, sentenciando el rumbo del compromiso.

Al Qadsiah en busca de la cima

El Al Qadsiah celebra una victoria fundamental que los mantiene en los puestos altos de la clasificación general del torneo local y Quiñones es pieza clave para lograr el objetivo.