Manchester City, con goles de Semenyo y de Cherki, vencen al Newcastle en la Carabao Cup

Cherki marcó el segundo gol del partido en el agregado, Semenyo anotó en los primeros minutos del segundo tiempo

Semenyo marcó gol en la victoria del City ante el Newcastle
| AP
Marcos Olvera García
13 de Enero de 2026

Este martes se jugó la ida de las semifinales de la Carabao Cup, donde el Manchester City visitó St. James Park para enfrentarse al Newcastle United.

Ambos equipos, durante la primera mitad, se dedicaron a anular los esfuerzos del contrario, aunque sí hubo jugadas de peligro en ambos arcos, pero sin poder abrir el marcador.

Las acciones más claras las tuvo el Newcastle, aunque el arquero James Trafford estuvo a la altura del partido, atajando dos remates que pudieron haber terminado en gol.

Ya en la segunda mitad, Jeremy Doku se convirtió en la pesadilla para los defensas, desbordando y generando peligro por la banda izquierda, siendo el hombre que terminó por poner el pase para abrir el marcador.

Doku desbordó, se abrió el espacio y metió el centro al área, donde Bernardo Silva terminó desviando para que Antoine Semenyo anotara el único gol del partido.

Aunque Doku fue clave para el primer gol del encuentro, el extremo volvió a aparecer en un centro que terminó en el segundo gol del partido, rematado por Semenyo, aunque el árbitro y el VAR decidieron anular dicha acción por un fuera de lugar.

No será sino hasta el próximo cuatro de febrero cuando se juegue la vuelta de las semifinales de la Carabao Cup en el Etihad Stadium, donde el Manchester City será local. En los minutos finales del encuentro, Rayan Cherki marcó el segundo y definitivo gol del partido.

El próximo encuentro del City será ante el Manchester United en la Premier League, los ciudadanos están a seis puntos del Arsenal, que es líder de la competición.

