¡A Canadá! Raúl 'Dedos' López ficha con el Inter Toronto

El Inter Toronto Football Club oficializó el fichaje del veterano defensor mexicano Raúl 'Dedos' López, quien llega al club de la Canadian Premier League, el exjugador de Chivas fue una de las figuras esenciales durante la etapa de Matías Jesús Almeyda.

Con 32 años de edad, López es un lateral derecho con amplia trayectoria en el fútbol profesional, surgido de las fuerzas básicas de Chivas de Guadalajara y con más de 300 partidos disputados en la Liga MX a lo largo de una carrera que incluyó pasos por clubes como Pachuca, Toluca, Santos Laguna y Jaiba Brava.

El defensor, apodado “Dedos” por su estilo y técnica en el campo, firmó un contrato hasta finales de 2026, consolidando una nueva etapa en su carrera tras una breve experiencia reciente en el FC Rangers de Andorra, donde militó en 2025 antes de recalar en el futbol canadiense.

Inter Toronto ha reforzado su plantel con una mezcla de juventud y experiencia con miras a escalar posiciones en la liga, y la llegada de López encaja con esa filosofía al sumar un jugador con recorrido y capacidad táctica para dirigir la línea defensiva del equipo desde el primer minuto.

Fichaje de experiencia

A nivel internacional, López también cuenta con experiencia representando a la Selección Mexicana, habiendo sido convocado y disputado encuentros con el Tri en etapas anteriores de su carrera, lo que añade un valor añadido al perfil competitivo que aporta al club canadiense.

Durante su paso por la Liga MX, el lateral vivió momentos destacados, incluyendo la conquista de la Concacaf Champions Cup con Pachuca en la temporada 2016-17, un título que proyectó su carrera en escenarios de alto nivel competitivo.

El técnico de Inter Toronto ha destacado la importancia de incorporar futbolistas con mentalidad ganadora y experiencia internacional para fortalecer el plantel de cara a la próxima campaña, y la presencia de “Dedos” López es vista como un paso clave para solidificar la defensa y transmitir liderazgo dentro del vestuario.

Los aficionados canadienses reciben con entusiasmo el arribo del mexicano, cuya trayectoria incluye no solo clubes importantes de México sino también participaciones relevantes en torneos internacionales tanto con clubes como con su selección.

¿Se adaptará el futbol canadiense?

Ahora, el reto para López será adaptarse a un nuevo estilo de juego en la Canadian Premier League, aportar solidez al Inter Toronto FC y ayudar al equipo a posicionarse como contendiente serio dentro de la competición en 2026.

