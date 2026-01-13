Equipos de futbol bandera de EEUU y México jugarán en semana del Super Bowl

La semana del Super Bowl el próximo mes en San Francisco contará no con uno, sino con dos destacados partidos de futbol bandera. Se trata de otra forma de ganar aún más exposición para el deportes antes del debut olímpico del futbol bandera en los Juegos de Los Ángeles 2028.

Primero, la élite de la NFL saltará al campo el 3 de febrero como parte de la semana del Pro Bowl. Luego, los especialistas en futbol bandera llevarán a cabo un partido de exhibición dos días después, con el equipo de Estados Unidos enfrentándose a México. El juego se transmitirá en el canal de YouTube de la NFL.

Habrán dos juegos de futbol bandera | AP

La NFL trasladó el Pro Bowl a la semana del Super Bowl esta temporada. Fue el último ajuste para el evento de estrellas que se convirtió en un juego de fútbol bandera hace tres años. El deporte se añadió al programa olímpico en octubre de 2023.

Para el equipo de Estados Unidos, el juego puede ser un "amistoso" contra México, pero los jugadores lo tratarán como un Super Bowl. El partido por la medalla de oro entre las dos naciones en el Campeonato Continental de las Américas de la IFAF en Panamá el pasado septiembre fue cancelado debido al mal clima.

Jugarán en la semana del Super Bowl | X @SuperBowl

El juego, patrocinado por Toyota, se jugará en el Moscone Center en San Francisco, que está organizando el festival de fanáticos de la experiencia del Super Bowl.

“La oportunidad de que los jugadores de la NFL se unan a nuestro camino de talento élite rumbo a los Juegos Olímpicos de LA28 es emocionante tanto para los jugadores como para los aficionados", dijo Scott Hallenbeck, el CEO de USA Football, en un comunicado divulgado el martes.

“El anuncio olímpico en 2023 fue combustible para un deporte que ya estaba ganando popularidad, y con el liderazgo y apoyo de la liga a través de oportunidades como esta exhibición, encenderemos aún más la pasión, la participación y el fanatismo”, indicó Hallenbeck.