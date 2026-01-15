Inicia venta de boletos para Juegos Olímpicos Los Angeles 2028: ¿cuánto cuestan y cómo registrarse?

El 2026 será un año marcado por el Mundial 2026, pero el deporte global ya comienza a mirar hacia otro de los eventos más esperados del planeta: los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, cuya organización ya dio a conocer detalles clave sobre el registro y venta de boletos para las distintas competencias.

La expectativa es alta, ya que Los Ángeles volverá a ser sede olímpica del 14 al 30 de julio de 2028, consolidándose como uno de los epicentros deportivos más importantes de la próxima década. Ante este panorama, el comité organizador de LA28 abrió oficialmente el proceso para que los aficionados puedan participar en el sorteo de entradas.

¿Cómo registrarse para comprar boletos de los Juegos Olímpicos LA 2028?

Los interesados deberán realizar su registro a través del sitio oficial Tickets.LA28.org, plataforma en la que se llevará a cabo el proceso obligatorio para acceder a la compra de entradas. Este registro aplica tanto para quienes deseen boletos de una sola disciplina como para quienes busquen asistir a varios deportes.

La organización informó que el sistema funcionará mediante un sorteo aleatorio, el cual asignará horarios específicos para la compra de entradas durante futuras fases de venta. La primera etapa se desarrollará del 9 al 19 de abril, mientras que la preventa exclusiva para residentes locales se realizará del 2 al 6 de abril.

Uno de los puntos que más ha llamado la atención es el precio inicial de los boletos, que será de 28 dólares, es decir, menos de 600 pesos mexicanos, lo que convierte a Los Ángeles 2028 en una edición con opciones accesibles para el público en general.

Precios, fases de venta y experiencias para los aficionados

Aunque el costo base arranca en 28 dólares, el comité olímpico detalló que en abril se darán a conocer los precios completos para todas las categorías. Además, se ofrecerán boletos individuales y experiencias de hospitalidad premium para quienes busquen una vivencia más exclusiva.

LA28 aseguró que al menos un millón de entradas estarán disponibles al precio inicial, y que un tercio del total de localidades tendrá un costo inferior a los 100 dólares, reforzando la intención de hacer de estos Juegos Olímpicos un evento accesible e incluyente.

Durante una ceremonia celebrada en el Memorial Coliseum, que reunió a más de 300 atletas olímpicos y paralímpicos, el director de LA28, Reynold Hoover, destacó el valor simbólico de asistir a una justa olímpica.

"Una entrada para los Juegos es mucho más que un asiento en las gradas. Es una oportunidad de presenciar la historia y formar parte de momentos impresionantes en los que celebramos lo mejor de la humanidad y vivimos la unidad a través del poder del deporte", afirmó el directivo, subrayando el impacto global de Los Ángeles 2028.

