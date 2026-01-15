¿Camino al Salón de la Fama? El legado de Aaron Rodgers en la NFL

El silencio en los vestidores tras la eliminación de los Steelers ha dejado una pregunta flotando en el aire: ¿Vimos los últimos pases de Aaron Rodgers? Tras una temporada de altibajos, el veterano mariscal de campo se encuentra en una encrucijada que podría marcar el fin de una de las trayectorias más prolíficas en la historia del deporte.

Aaron Rodgers podría retirarse de la NFL | AP

A sus 42 años, Rodgers no ha confirmado su retiro, pero el entorno de la liga especula que el peso de las lesiones y el desgaste físico podrían inclinar la balanza hacia el adiós definitivo.

Un legado de precisión quirúrgica

Si Rodgers decide colgar las hombreras este invierno, lo hará con una hoja de vida que lo sitúa directamente en el Olimpo de la NFL. Sus números son el testimonio de un jugador que redefinió la eficiencia en la posición de quarterback:

4 veces MVP de la NFL: Una cifra que lo coloca como uno de los jugadores más laureados de la historia, solo por detrás de Peyton Manning.

Campeón del Super Bowl XLV: Lideró a los Green Bay Packers a la gloria y fue nombrado el Jugador Más Valioso del encuentro, consolidando su estatus de leyenda en Wisconsin.

Estadísticas de Élite: Se retira (momentáneamente) con 66,274 yardas aéreas y 527 pases de anotación, cifras que lo mantienen en el Top 5 histórico de ambas categorías.

El Rey de la Eficiencia: Posee algunos de los ratings de pasador más altos en la historia de una sola temporada y la mejor relación de touchdowns por intercepción que se haya visto jamás.

Rodgers ganó su único Super Bowl con Green Bay | AP

La era post Green Bay

El gran asterisco en la exitosa carrera de Rodgers siempre será su etapa con los New York Jets; dos temporadas que se caracterizaron por una grave lesión y muchas derrotas, algo lo llevó su tercera y última franquicia, hasta el momento.

Su etapa con los Steelers fue un intento valiente por emular el éxito de otros veteranos en nuevos horizontes. Aunque mostró destellos de su calidad técnica y su capacidad para leer defensas, la eliminación prematura en la postemporada ha dejado un sabor agridulce.

Rodgers pasó dos temporadas en Jets | AP

Rumbo a Canton, Ohio

Aunque el retiro aún no es oficial, el mundo de la NFL ya visualiza su llegada al Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional. Según el reglamento vigente, un jugador debe cumplir cinco años naturales de inactividad antes de poder ser considerado para la inducción.

Si Rodgers anuncia su retiro en las próximas semanas, sería elegible para ingresar al Salón de la Fama en el año 2031. No existe duda alguna entre los analistas de que entraría en su primer año de votación, convirtiéndose en una pieza central de la galería de bustos de bronce en Canton, Ohio.

Por ahora, el destino de Rodgers está en sus propias manos. Ya sea que decida volver para una última campaña o cerrar el libro de su carrera, su lugar entre los más grandes está asegurado por la eternidad.