Royal Rumble 2026: ¿Qué luchadores mexicanos apuntan a la Batalla Real de WWE?

Faltan pocos días para que el banderazo de salida rumbo a WrestleMania se de en Arabia Saudita, sede del Royal Rumble 2026; sin embargo, aún hay muy pocos luchadores confirmados para la búsqueda de una oportunidad titular en el magno evento en abril del mismo año.

En cuanto a los mexicanos, hay algunos de la programación semanal que no podían faltar, pero la alianza de WWE con AAA podría cambiar todo el panorama y poner a más estrellas latinas en la cartelera del primer PLE del año en curso.

Los mexicanos participarán en RR | wwe.com

¿Quiénes son los luchadores ya confirmados por WWE?

Después de haber perdido su campeonato de WWE ante Drew McIntyre, Cody Rhodes ha anunciado que estará en Royal Rumble tratando de ganar su tercera lucha bajo esta estipulación en su carrera, empatando a algunos luchadores como Stone Cold; otro de los que ya ha sido confirmado es Gunther, quien en diciembre de 2025 retiró a John Cena.

Acerca de los mexicanos, la página oficial de la empresa ya ha añadido al poster oficial a Penta, Ray Mysterio y Dragon Lee después de su victoria ante The Vision en el último Raw de la gira europea.

Rey Mysterio y Penta fueron el 1 y el 2 de la edición de 2025 | wwe.com

Aún no se sabe si la alianza de AAA tendrá influenza en quienes aparezcan dentro de la Batalla Real; sin embargo, quienes podrían aparecer por parte de la empresa mexicana son: Mr. Iguana, Psycho Clown, La Parka, El Hijo de Doctor Wagner Jr. El Hijo del Vikingo y algunos otros más, pero todo dependerá de los posibles regresos y los confirmados de otras marcas como NXT o incluso TNA.

¿Algún luchador mexicano ha ganado RR?

La participación de mexicanos en una de las batallas más relevantes a lo largo de la historia no es una novedad, ya que incluso se han dado algunos ganadores con dicha nacionalidad, protagonizando momentos importantes en WrestleMania.

El primero de estos ganadores fue precisamente uno de los confirmados para la edición de 2026, consagrándose como el vencedor 20 años en el pasado cuando en la Batalla Real de 2006, Rey Mysterio estuvo dentro del combate por una hora, dos minutos y 12 segundos, marcando lo que en aquel momento fue un récord de permanencia en el ring. En WrestleMania venció a Kurt Angle y Randy Orton para coronarse campeón mundial pesado.

Mysterio dedicó su victoria a Eddie Guerrero | wwe.com

El segundo y hasta el momento último ganador mexicano fue Alberto del Río, quien por ahora se encuentra alejado de WWE; su victoria en 2011 es una de las más recordadas por el público latino. Desafortunadamente para el potosino, después de su victoria en Rumble, WrestleMania no tuvo el mismo destino y perdió en contra de Edge.