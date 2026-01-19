Penta, Rey Mysterio y Dragon Lee vencieron a The Vision en el final de la gira europea de WWE

Terminó la gira por Europa de WWE en el inicio del 2026; la sede fue Belfast, Irlanda, en donde hubo algunos combates que llenaron de emoción a los presentes en la arena, ya que Monday Night Raw no se guardó nada para cerrar su paso europeo.

Los luchadores mexicanos también tuvieron su aparición en el show de los lunes, llevándose una importante victoria, pero con un poco de polémica incluida después del final del cual fue protagonista dándole 'una cucharada de su propia medicina' a los heels que eran los rivales en turno.

Entrada de los mexicanos | wwe.com

¿Cómo se desarrolló el combate?

A la mitad del show de la marca roja, Penta, Rey Mysterio y el excampeón en parejas con AJ Styles, Dragon Lee, se enfrentaron a The Vision (Bronson Reed, Logan Paul y Austin Theory) acompañados por su manager Paul Heyman; además, el gerente general de la marca, Adam Pearce, estuvo presente en la mesa de comentaristas para supervisar que no hubiera alguna trampa de la facción ruda.

La lucha contó con la participación repartida de todos los miembros gracias al formato de la misma, y aunque los mexicanos llegaban con un ligero papel de 'víctimas', lograron solventar bien esa desventaja mediante una movida copiada directamente de los libros de Logan Paul.

Rumbo al final del combate, Logan Paul trató de entregarle a Austin Theory una manopla de acero para golpear a sus rivales y posteriormente poder ganar; sin embargo, Adam Pearce se percató de ello y se acercó con el más reciente miembro de The Vision para arrebatarle el artefacto, desatando una discusión con Paul Heyman.

Fue entonces, que después de todo el caos provocado, Pearce y Heyman se mantuvieron discutiendo, desentendiéndose de lo que sucedía en el ring, por lo que Rey Mysterio aprovechó para tomar la manopla, golpear a Austin Theory y permitir que Penta terminara la lucha con una victoria a su favor, dejando los brazos de los mexicanos en lo más alto.

Presencia azteca en Arabia Saudita

La victoria de la tripleta mexicana no es la única buena noticia de la noche, ya que, tanto dentro del show como a través de redes sociales, se pudo confirmar que los tres: Penta, Rey Mysterio y Dragon Lee serán parte del Royal Rumble del próximo 31 de enero, el primero que de manera oficial se llevará a cabo en Arabia Saudita.

En los últimos días también se han confirmado a otros luchadores que serán parte de la batalla real, teniendo a nombres relevantes tales como Cody Rhodes, Gunther y el ganador del combate en 2025: Jey Uso.