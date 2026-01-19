Afición brasileña reconoce a Memo Ochoa como el "mejor portero de México"

Guillermo Ochoa alcanzó el punto más alto de su carrera en el Mundial de Brasil 2014, cuando firmó una actuación legendaria frente a la selección anfitriona. El canterano del América se convirtió en figura mundial al mantener su portería en cero y sostener a México ante una de las ofensivas más temidas del futbol.

Aquel partido quedó marcado por una atajada espectacular a Neymar Jr., una intervención que dejó incrédulos a los aficionados presentes en Fortaleza y que recorrió el planeta como una de las mejores salvadas en la historia de los Mundiales.

La huella de Ochoa en Brasil 2014

El desempeño de Guillermo Ochoa no solo fue determinante en ese encuentro, sino que consolidó su imagen como uno de los grandes porteros mexicanos de todos los tiempos. Su actuación frente a Brasil sigue siendo recordada como un ejemplo de concentración, reflejos y personalidad en el escenario más exigente.

A más de una década de distancia, ese partido continúa siendo referencia obligada cada vez que se habla del arquero mexicano, cuya carrera lo ha llevado por distintas ligas internacionales y que actualmente defiende el arco del AEL Limassol.

¿Cómo recuerdan los brasileños a Guillermo Ochoa?

Durante la Kings League World Cup Nations 2026, Mario Guzmán, reportero de RÉCORD, salió a las calles de Sao Paulo para conocer la percepción de los aficionados brasileños sobre Guillermo Ochoa y su histórica actuación en el Mundial de 2014.

Varios de los entrevistados reconocieron de inmediato al portero mexicano y no dudaron en catalogarlo como el "mejor portero de México", destacando precisamente aquel partido ante Brasil como el momento que lo marcó en la memoria colectiva.

Sin embargo, no todos los aficionados identificaron al arquero tricolor. Algunos brasileños, más ajenos al futbol mexicano y a la Selección Nacional, admitieron no reconocerlo.

