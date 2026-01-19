Ralph Orquin se aleja de América 'por culpa' de su representante; quiere ir a Europa

¿Rodrigo Huescas 2.0? Con el deseo de emigrar al futbol europeo, otro futbolista apunta a "traicionar" al equipo que le dio oportunidad en Primera División y marcharse sin dejarle ninguna ganancia. Sin embargo, en esta ocasión no se trata de Cruz Azul, sino de su más grande rival, América.

Los de Coapa, que han tenido uno de sus peores inicios de torneo con tres partidos sin ganancia y sin gol anotado, podrían tener una baja no prevista en próximas semanas. Lo anterior porque Ralph Orquin no quiere renovar contrato, según la información que circula.

Ralph Orquin quiere marcharse de América | IMAGO 7

¿Qué pasa con Ralph Orquin y América?

De acuerdo con Fox Sports, el equipo azulcrema le ofreció al defensa de 22 años una renovación multianual hasta 2028. Sin embargo, según Julio Ibáñez de TUDN, el nuevo representante de Ralph Orquin, Gerardo Sánchez de Cielo Management, se interpuso en las pláticas.

Según la fuente mencionada, el agente le prometió al jugador llevarlo a Europa si no firma la renovación que le ofrecen las Águilas. Orquin tiene contrato hasta junio de 2026 con América, por lo que si hace caso a Gerardo Sánchez podrá marcharse a donde quiera en verano.

Por otra parte, Carlos Ponce de León añadió que no solo las Águilas, sino que también Tigres y Toluca estaban interesados en contratar al jugador para el Clausura 2026. Destacó que tanto los felinos como los Diablos Rojos le pensaban dar un rol más protagónico, mientras que la apuesta de Europa no es segura.

Orquin tiene el deseo de salir rumbo al Viejo Continente | MEXSPORT

Los números de Ralph Orquin con América

Después de un año y medio cedido con FC Juárez, el lateral izquierdo volvió a las Águilas para una segunda etapa en el pasado Apertura 2025. Sin embargo, solo jugó en las dos primeras jornadas, ante FC Juárez y Xolos de Tijuana, para un total de 174 minutos.

Con ello, llegó a tres partidos en general con el primer equipo azulcrema, luego de sumar 90 minutos ante Portland Timbers en la Fase de Grupos de la Leagues Cup 2025. Mientras que con el equipo Sub-19 disputó 38 partidos con dos goles, por 20 encuentros jugados con la Sub-21.