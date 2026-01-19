Carlos Hermosillo se burla tras el mal paso de América en el Clausura: 'Los veo calladitos"

Carlos Hermosillo, histórico delantero de Cruz Azul, aprovechó el mal arranque del América en el Clausura 2026 para lanzar una burla directa hacia el equipo y su afición. Luego de que el técnico André Jardine expresara su molestia por el arbitraje tras el empate sin goles ante Pachuca, Hermosillo respondió con burla ante la institución azulcrema.

Con un empate sin goles ante Pachuca en la Jornada 3 del Clausura 2026, América continúa sin poder despegar en el certamen. El equipo dirigido por André Jardine suma apenas dos puntos producto de dos empates y una derrota, y lo más preocupante, con cero goles a favor. Este desempeño lo coloca en la décimo quinta posición de la tabla, sólo por encima de Mazatlán, Querétaro y Santos.

Este inicio de torneo ha sido particularmente duro para las Águilas, que ven cómo su ataque no logra concretar oportunidades y su defensa cede puntos importantes. El resultado ante los Tuzos dejó en evidencia las carencias ofensivas del equipo, generando frustración dentro del cuerpo técnico y alimentando las críticas externas.

siguen sin poder ganar | MEXSPORTS

Crítica al Arbitraje

En la conferencia de prensa posterior al partido, Jardine no ocultó su malestar por el arbitraje encabezado por Luis Enrique Santander. El estratega brasileño señaló, “Seré breve, otra vez un error importante, no queremos ser beneficiados. Tal vez alguien del club quiera manifestarse arriba de mí, es siempre importante escuchar a nuestros jefes”, declaró, dejando entrever una posible postura institucional más fuerte ante los errores arbitrales que, según él, han perjudicado al equipo.

Cuestionó el arbitraje | MEXSPORT

Hermosillo lanza crítica directa

Las declaraciones de Jardine encontraron eco en uno de los históricos rivales del americanismo, Carlos Hermosillo. El exjugador de Cruz Azul, conocido por su frontalidad, no dudó en aprovechar el momento para criticar al América, subrayando que el club no tiene argumentos para quejarse del arbitraje cuando ni siquiera ha logrado marcar en lo que va del torneo.

“Patético para mí; son los menos indicados para quejarse. Su equipo no ha hecho goles. Hoy no veo la soberbia de los americanistas; los veo calladitos”, lanzó Hermosillo en un comentario que rápidamente circuló en redes sociales y espacios deportivos.

Se burló del mal paso de América | MEXSPORT

¿Qué sigue para América?

Las Águilas tendrán ahora dos semanas para intentar recomponer el rumbo. Su próximo compromiso será ante Necaxa el 31 de enero, en el Estadio Ciudad de los Deportes, una oportunidad clave para cortar la mala racha, marcar su primer gol y sumar su primera victoria del Clausura 2026.