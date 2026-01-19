Allan Saint-Maximin, molesto con André Jardine tras perder titularidad en América

América tiene tres partidos sin poder ganar y sin poder anotar un solo gol en el arranque del torneo Clausura 2026, por lo que los aficionados comienzan a preguntarse que está pasando con el equipo azulcrema, pregunta que también se hace al interior del equipo de Coapa.

Uno de los problemas internos que tiene el americanismo se ha centrado en la posición del extremo por izquierda, donde Allan Saint-Maximin compite con Brian Rodríguez.

El francés se ha quejado de Jardine tras no se titular ante Pachuca | MEXSPORT

De acuerdo con información de Alberto Bernard durante Infiltrados, (todos los días a las 13:00 horas en el canal de YouTube de RÉCORD), el extremo francés no está contento después de saber que no iba a arrancar de titular frente a Pachuca el pasado fin de semana.

"Normalmente, la alineación del equipo la dan en el hotel, Jardine da la alineación con la charla técnica, y ahí aparece Brian Rodríguez como titular, a lo cual, me dicen que a Maximin no le pareció ser suplente y se fue molesto, incómodo, esa posición le está metiendo mucho ruido a Jardine, me dicen que el francés ya no fue el mismo cuando el supo que iba a la banca", explicó Bernard

La reacción del francés recaló en su ánimo, mostrando su malestar en sus redes sociales, donde publicó un extraño mensaje en sus historias en Instagram.

De la titularidad al banquillo

Después de dos partidos como titular, Allan Saint-Maximin fue relegado a la banca y solo disputó tres minutos del tiempo regular más el agregado en la cancha del Estadio Hidalgo.

Desde su llegada a México, Saint-Maximin ha jugado un total de 15 partidos, marcando solamente tres goles y dando dos asistencias.

¿Cuándo marcó por última vez Saint-Maximin?

La última vez que el extremo francés marcó un gol con América fue el pasado mes de noviembre, con los Panzas Verdes de León, desde entonces el galo no ha podido volver a festejar un tanto con la afición azulcrema.