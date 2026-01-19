Saint-Maximin enciende las alarmas en América y manda preocupante mensaje en redes

El presente del Club América no solo es preocupante dentro del terreno de juego, sino que ahora las tensiones comienzan a trasladarse a las redes sociales. Tras el amargo empate sin goles frente a Pachuca, Allan Saint-Maximin sacudió al entorno azulcrema con una publicación que ha dejado más dudas que certezas y que apunta directamente a una fractura interna.

Maximin fue suplente ante Pachuca | IMAGO7

Un mensaje con tono de guerra

A través de sus canales oficiales, el atacante francés compartió una frase cargada de simbolismo que muchos interpretan como una protesta por su situación actual en el equipo:

"Comprendí que no bastaba denunciar la injusticia, era necesario dar la vida para combatirla".

El señalamiento, aunque carece de un destinatario explícito, llega en el momento más crítico para el jugador desde su llegada a México. La afición ha reaccionado con incertidumbre, cuestionando si el mensaje va dirigido al cuerpo técnico o a la falta de resultados del grupo.

Mensaje de Maximin en redes |

Del protagonismo al banquillo de Jardine

La cronología de este descontento parece tener como origen la pérdida de la titularidad. A pesar de haber iniciado el torneo como una de las piezas inamovibles de André Jardine, el rendimiento del europeo ha experimentado una curva descendente que lo llevó al banquillo de suplentes este fin de semana.