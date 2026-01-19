Saint-Maximin enciende las alarmas en América y manda preocupante mensaje en redes

El presente del Club América no solo es preocupante dentro del terreno de juego, sino que ahora las tensiones comienzan a trasladarse a las redes sociales. Tras el amargo empate sin goles frente a Pachuca, Allan Saint-Maximin sacudió al entorno azulcrema con una publicación que ha dejado más dudas que certezas y que apunta directamente a una fractura interna.
Un mensaje con tono de guerra
A través de sus canales oficiales, el atacante francés compartió una frase cargada de simbolismo que muchos interpretan como una protesta por su situación actual en el equipo:
"Comprendí que no bastaba denunciar la injusticia, era necesario dar la vida para combatirla".
El señalamiento, aunque carece de un destinatario explícito, llega en el momento más crítico para el jugador desde su llegada a México. La afición ha reaccionado con incertidumbre, cuestionando si el mensaje va dirigido al cuerpo técnico o a la falta de resultados del grupo.
Del protagonismo al banquillo de Jardine
La cronología de este descontento parece tener como origen la pérdida de la titularidad. A pesar de haber iniciado el torneo como una de las piezas inamovibles de André Jardine, el rendimiento del europeo ha experimentado una curva descendente que lo llevó al banquillo de suplentes este fin de semana.
La pérdida de protagonismo de Allan Saint-Maximin ha sido drástica en el esquema de André Jardine. Tras ser titular en las primeras dos jornadas, el atacante francés fue relegado al banquillo frente a Pachuca, ingresando al campo apenas al minuto 87 para sustituir a Brian Rodríguez, quien parece haberle ganado la partida por la banda.
Este declive coincide con una baja en su rendimiento individual y una notable sequía goleadora. El impacto del europeo se ha desvanecido gradualmente, pues su último festejo de gol con las Águilas ocurrió el pasado 2 de noviembre ante León, una falta de contundencia que justifica su reciente pérdida de la titularidad.