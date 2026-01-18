¡Se hunden! América firma el peor arranque en torneos cortos de su historia

Dos empates, una derrota y cero goles. América sigue sin levantar en el arranque del Clausura 2026 y además de hundirse en la clasificatoria, el equipo de André Jardine ha firmado el peor arranque en la historia del equipo en torneos cortos, ratificando su mal momento.

Las Águilas empataron sin goles ante Pachuca en duelo correspondiente a la Jornada 3 del Clausura 2026. Con esto el equipo azulcrema suma sólo dos puntos en las primeras tres fechas, situación que los coloca en la 15ta posición, sólo por arriba de equipos como Querétaro, Mazatlán y Santos.

No conocen la victoria | MEXSPORT

El peor arranque de su historia

América inició la campaña con un triste empate a ceros en su visita ante los Xolos de Tijuana. Aunque se esperaba que recompusieran el camino en la Jornada 2, una expulsión a Ramón Juárez puso al equipo en desventaja y terminaron perdiendo 0-2 ante Atlético de San Luis. Ahora con la igualada ante los Tuzos acumulan 2 puntos, y una diferencia de goles de -2.

Este arranque supera al del Torneo Invierno 2001, el cual había sido el peor arranque para las Águilas hasta ahora. En aquella edición América también sumó dos puntos en sus primeros tres partidos tras empatar a ceros con los Tuzos y perder 2-0 ante Tigres en las primeras dos fechas.

Sin embargo, a diferencia de la actual temporada, América logró romper las redes en la tercera jornada. Aunque igualó ante Irapuato, el equipo marcó su primer tanto del torneo gracias a un tanto de Jesús Mendoza. Finalmente lograron sumar su primer triunfo en la Jornada 4, venciendo 2-0 a Atlas en el Jalisco.

Superaron el mal arranque del 2001 | MEXSPORT

¿Mal augurio para América?

América ahora debe revertir el camino si es que quiere volver a pelar por el título. En caso de tener un desempeño similar al del Invierno 2001, las Águilas podrían quedar fuera de la Liguilla tal y como lo hicieron hace 24 años cuando con 24 puntos terminaron en la novena posición.

Ahora, América tendrá dos semanas para preparar su siguiente partido en busca de su primer gol en la campaña y en consecuencia, su primera victoria en la campaña. Las Águilas se medirán ante Necaxa el próximo 31 de enero en el Estadio Ciudad de los Deportes.