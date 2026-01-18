¡Polémica jugada! Brian Rodríguez cae en el área de Pachuca y no se sancionó como penalti

El atacante del América no pudo continuar su paso tras la intervención de Eduardo Bauermann

Brian Rodríguez | IMAGO7
Emiliano Arias Pacheco
18 de Enero de 2026

Los partidos del América siempre tendrán su grado de polémica, y el duelo ante Pachuca no fue la excepción. Al minuto 28, Brian Rodríguez, atacante uruguayo, cayó dentro del área grande, que no se terminó por sancionar como penalti.

Diversos analistas y aficionados reaccionaron a la jugada del uruguayo y comentaron que era una pena máxima clara. El partido continúa con un marcador sin goles a menos de 20 minutos del final.

 

 

Información y desarrollo...

