¿Vuelve a Pachuca? Presidente de los Tuzos rompe el silencio sobre Chucky Lozano

Hirving 'Chucky' Lozano atraviesa un momento complicado en su carrera profesional, luego de quedar completamente fuera de los planes del San Diego FC. El futbolista mexicano, uno de los referentes del balompié nacional en Europa durante la última década, ahora analiza distintas alternativas para reacomodar su futuro deportivo de cara al Mundial 2026.

Tras su salida del club de la MLS, el nombre del 'Chucky' comenzó a vincularse rápidamente con varios equipos del futbol mexicano. Entre las opciones que surgieron con mayor fuerza apareció Pachuca, institución que lo formó y lo proyectó al futbol internacional, lo que alimentó la ilusión de un posible regreso del canterano a casa.

Lozano en San Diego FC | AP

¿Puede regresar Chucky Lozano a Pachuca?

Previo al partido de la Jornada 3 del Clausura 2026 ante América, Armando Martínez, presidente de los Tuzos, fue entrevistado por FOX Sports y habló directamente sobre la posibilidad de repatriar a Hirving Lozano. El directivo fue claro al señalar que, aunque el cariño por el jugador existe, hoy el regreso no es viable.

Martínez explicó que hay factores económicos y deportivos que impiden concretar el fichaje. Si bien reconoció el valor simbólico y futbolístico del atacante mexicano, dejó en claro que la realidad financiera del club no permite asumir un salario de ese nivel.

Con el Tricolor | IMAGO7

El sueldo y la competencia interna, los principales obstáculos

"Imagínate, sería la vuelta del hijo pródigo. ¿Quién no quisiera en el futbol mexicano a Chucky Lozano? Él se formó aquí, debutó aquí y es una referencia histórica de la institución. Sin embargo, no es posible por el sueldo que percibe actualmente y también por la posición, ya que contamos con uno de nuestros mejores jugadores, Idrissi, que es un auténtico jugadorazo", declaró el presidente de Pachuca.

Con estas palabras, el dirigente hidalguense cerró la puerta, al menos por ahora, a un regreso que ilusionaba a la afición tuza. La presencia de Idrissi, pieza clave en el esquema del equipo, también juega un papel importante en la decisión deportiva.

Su primera etapa | IMAGO7

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.