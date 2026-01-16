Fin de ciclo para Chucky Lozano: DT de San Diego FC confirma que no cuenta con él y analiza ofertas

La travesía de Hirving Lozano por la MLS sigue causando polémica, incluso con la misma a punto de llegar a su fin, pues su equipo San Diego FC, ya ha revelado que no cuentan con él para el futuro inmediato, por lo que deberá buscar un nuevo equipo.

En medio de muchos rumores acerca del futuro del mexicano, su ahora exdirector técnico, Mikey Varas, ha dado a conocer algunos detalles más del por qué ya no cuenta con el 'Chucky'; sin embargo, no dudó en aclarar que la mala relación con él, no traspasa el tema laboral.

Lozano ha sido parte de las convocatorias del Tri | MexSport

Los mejores deseos para Lozano

Durante una conferencia de prensa, Mikey Varas fue bastante contundente en sus declaraciones, ya no cuenta con Hirving Lozano pase lo que pase, aclarando además que la relación está rota únicamente en el tema laboral, haciendo énfasis en que no tienen ningún problema con el mexicano fuera de ello.

"Hirving no formará parte de nuestros planes y se lo dejamos muy claro a él y sus representantes y eso no cambiará", mencionó e estratega norteamericano de manera contundente.

Sin embargo, Varas aclaró que aunque ya no se puede mantener una buena relación con Lozano en el tema laboral, no tienen ninguna intención de desearle el mal de cara al futuro tanto con clubes, como a nivel de Selección, pues la Copa del Mundo está bastante cercana a comenzar.

Lozano por el momento no tiene equipo | MexSport

"Nos gustaría verlo jugar en la Copa del Mundo y habrá muchos equipos que estarán dispuestos a contar con él para ayudarlo para llegar ahí. Pero en última instancia también dependerá de Hirving y de lo que haga. El club, y eso aplica desde el propietario hasta el final, y decidimos que era lo mejor para Hirving y para el proyecto que él ya no fuera parte de nuestros planes", agregó.

¿Qué sucederá con el 'Chucky'?

Después de darse a conocer que Hirving Lozano no seguirá con San Diego FC, los rumores no se han hecho esperar, incluso con algunos de ellos colocándolo de regreso en Liga MX con equipo como América, Chivas o Cruz Azul; sin embargo, esto ya ha sido negado en distintas ocasiones.

Lozano podría seguir en la MLS | IG: @hirvinglozano

Tanto André Jardine como Gabriel Milito han dejado en claro que el mexicano no será parte de los fichajes de las Águilas o del Rebaño, pero en donde se pudo ver de manera tajante que Chucky no regresará a México fue con el caso de Cruz Azul, pues después de la negativa por parte de los cementeros, la información arrojó que todo esto es debido al alto sueldo que percibe el seleccionado nacional con México.