Emilio Azcárraga visita el Estadio Banorte que continúa en remodelación

El Estadio Azteca tuvo una visita especial, a unas semanas del inicio del Mundial 2026, de Emilio Azcárraga quien tuvo un recorrido en el interior del inmueble que sigue luciendo en labores arduas para encontrarse culminada.

En un video subido por mr_surfaces en redes sociales se ve al propietario de las Águilas del América subiendo unas escalinatas junto a otras personas con el respectivo casco de trabajo, en dichas imágenes se pueden observar cómo continúa empleandose la mano de obra.

Azcárraga l CAPTURA

Recientemente un usuario Beci86 dio a conocer el momento del cambio del techo con el tono en rojo, además de que en el interior parte de las gradas luce los mismos vivos. Cabe mencionar, que el color es derivado a la marca de Banorte, mismo que será el nombre principal del recinto que abrirá el telón del Mundial 2026.

Estos son los cambios

Los cambios que se contemplaron desde un inicio en el recinto, además del rojo vibrante, abarcan en todas las áreas, desde las tribunas hasta el campo de juego. Aunque los trabajos se realizan a marchas forzadas, el tiempo empieza a meter presión, considerando que el estadio no solo albergará el debut del Tri, sino demás partidos incluidos los del América.

El Coloso de Santa Úrsula presentará cambios importantes que buscan modernizarse sin perder su esencia histórica. Entre las principales mejoras destacan la renovación de la cancha, la instalación de más de 2 mil 200 metros y espacios adecuados para personas con discapacidad y buena conexión de wifi.

Coloso de Santa Úrsula l CAPTURA

Además, el proyecto contempla la construcción de elevadores, la modernización de sanitarios y más de 7 mil 120 metros cuadrados destinados a zonas de hospitality, esto para hacer mejor del experiencia del visitante.

¿Alcanzará jugar el América en su casa antes del Mundial?

La mano de obra sigue trabajando a marchas forzadas, un proceso de remodelación que empezó desde mayo de 2024. Se espera que las obras estén terminadas días previos al 28 de marzo de 2026 pues será la fecha en la que México enfrentará a Portugal, partido para la reinauguración.

Mientras tanto, el América tendrá el permiso de terminar el Clausura 2026 jugando en el estadio remodelado. De acuerdo con información de Claro Sports el conjunto azulcrema volverá a jugar en el Coloso de Santa Úrsula el 11 de abril de 2026, como parte de la Jornada 14 del Clausura 2026, por ahora quedan menos de tres meses.