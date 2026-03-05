Desnudan a Jardine

En el momento más bravo del Club América, el dedo ahora sí apunta directo al banquillo: André Jardine, quien eligió refuerzos que no han pesado y empujó salidas como la de Allan Saint-Maximin y la del directivo Diego Ramírez.

Tras el papelón ante Juárez, mi Francoliever, algo se rompió: la confianza de la grada. El crédito del brasileño ya no está en números verdes. Si el proyecto era potenciar al América, hoy parece más bien experimento y con la afición como conejillo de Indias.

LA BAJA QUE MÁS DOLERÁ EN COAPA

La salida de Pau Victor rumbo a la juvenil de la Selección de Brasil para preparar los Juegos Olímpicos deja a Jardine sin su mano derecha, una salida que pesará más que la de Fidalgo, mi Franky. No era un auxiliar cualquiera: muchas prácticas las dirigía él mientras el técnico afinaba obsesivamente ideas tácticas.

Aunque cerrará el torneo, en Coapa ya buscan cómo reforzar el staff. Jardine se apoyará más en Phelipe Leal, ex de juveniles del CR Flamengo. En plena tormenta, al América no sólo se le mueve el barco... también el timón.

UN ÁGUILA AL FLAMENGO

Entre tanto ruido, una buena en Coapa: el juvenil Diego Reyes Costilla se va cedido al Flamengo con opción de compra cercana a 2 millones de billetes verdes, a cambio de la mitad de su carta. Un chico que la rompió en inferiores del América y en Selecciones, donde lo detectaron visores del club brasileño en una gira por Portugal. Es apuesta a futuro; ojalá que demuestre en Brasil.

¿QUIÉN VA A COMPRAR AL ATLAS?

El Atlas aún no se vende, pero el nombre fuerte es el empresario José Miguel Bejos, nada más es uno de los mayores contratistas de gobierno, especialmente desde que entró Morena con López Obrador y ahora con la Doctora Sheinbaum, y también era íntimo amigo de Peña Nieto, y hace de todo, desde el Tren Maya, al Interurbano o Pemex, sólo por mencionar algunos. Es dueño de los Pericos de Puebla, con los que fue campeón. Alejandro Irarragorri reconoció que es una opción real, aunque falta mucho, y la filtración del proceso puede complicar todo por la cláusula de confidencialidad. Los Zorros aún no cambian de dueño, pero el chisme ya cambió de velocidad.

¿LE CAERÁ CASTIGO A SALCEDO?