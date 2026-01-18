¡Sigue la crisis! América empata sin goles ante Pachuca y continúa sin anotar en el torneo

Las Águilas no levantan y no ‘mojan’. América empató sin goles ante Pachuca en duelo correspondiente a la Jornada 3 del Clausura 2026. Además de no haber logrado su primera victoria del año, los dirigidos por André Jardine prolongaron su sequía goleadora, pues no han anotado ni un solo gol en estas primeras tres fechas ante Xolos, Atlético San Luis y Tuzos.

Para este encuentro, las Águilas llegaron con una sequía goleadora, pues no anotaron ni en la Jornada 1 ante Xolos, ni en la Fecha 2 ante Atlético San Luis. Por lo tanto, las Águilas llegaban con la urgencia de meter su primer tanto y de empezar a sumar puntos. Sin embargo, el partido empezó con dos equipos sin claridad en ataque.

Mal inicio del equipo de André Jardine | Imago7

No se hicieron presentes en el marcador

Aunque los dirigidos por André Jardine tenían mayor posesión de balón y trataban de atacar por las bandas con Cristian Borja y Kevin Álvarez, pero no tenían la profundidad para hacer daño al rival. Y aunque de alguna u otra forma intentaban abrir espacios, Pachuca mostró solidez defensiva y anuló completamente el ataque del equipo visitante.

Sin embargo, en una jugada individual, la polémica arbitral se hizo presente. Tras un gran desborde y recorte, Brian Rodríguez entró al área y cuando intentó driblar al último defensor, fue Bauermann el que hizo que el uruguayo tropezara. Y aunque la jugada se prestaba a interpretación, el VAR no intervino y Luis Enrique Santander continuó el juego sin alguna revisión.

Empate sin goles en el Hidalgo | Imago7

Tras esta polémica, el partido se fue 0-0 al medio tiempo, con unas Águilas que aún no tenían remates al arco rival. Ya para la segunda mitad, el cuadro de Coapa comenzó con más intensidad en busca de ponerse arriba en la pizarra. Incluso, por la banda izquierda comenzaron a llegar más a línea de fondo, aún sin encontrar una jugada clara de gol.

¿Hasta cuando seguirá la crisis?

Fue hasta el minuto 59 cuando América produjo su llegada más peligrosa en lo que iba de partido. Tras una falta al borde del área, fue Christian Borja el que tomó la responsabilidad de rematar al arco rival. Con un remate potente de zurda, el lateral colombiano obligó a Carlos Moreno a estirarse al máximo para sacar el disparo, algo que logró el arquero mexicano, para así mantener el marcador intacto.

'Rayito' no pudo aportar con gol | Imago7

Tras este intento, André Jardine modificó en busca de alternativas para encontrar el gol. Además de sacar a Víctor Dávila para darle ingreso a José Raúl Zúñiga, el estratega brasileño tomó riesgos con la entrada de Patricio Salas en lugar de Jonathan Dos Santos. Aún así, su equipo no encontraba ni los espacios suficientes, ni generaba opciones manifiestas de gol.

Y así, con poca generación y efectividad de cara al arco rival, América sumó su tercer juego en este inicio de Clausura 2026 sin ganar ni marcar gol. Tras el parón de Liga MX por los amistosos de Selección Mexicana, las Águilas buscarán romper esta mala racha ante Necaxa en la Jornada 4.